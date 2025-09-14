Любимыми кабачками стоит наслаждаться не только в сезон. Заготовить их на целый год, еще и с азиатскими нотками – это всегда хорошая идея.

Эта оригинальная закуска станет отличным дополнением вашей коллекции консервации. Легкие азиатские нотки смогут добавить новых акцентов вашим гарнирам и салатам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". К теме Делайте сразу большие запасы: простой рецепт вяленых томатов Обратите внимание!



Для консервации лучше всего выбирать молодые плоды небольшого размера. Кожура должна быть гладкой, а плодоножка – влажная и зеленая, советует портал "Сенсация". Как заготовить кабачки по-корейски? Время : 45 минут + настаивание

: 45 минут + настаивание Порций: 5 баночек по 0,5 литра Ингредиенты:

– 2 килограмм кабачков;

– 1 килограмм моркови;

– 500 граммов лука;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– полстакана растительного масла;

– 150 граммов уксуса;

– перец по вкусу;

– 1 пакетик приправы для корейской моркови. Приготовление: Кабачки и морковь моем и натираем на терке для корейских салатов. У кабачков желательно вырезать серединку с семенами, чтобы овощи не превратились в кашу.

Лук нарезаем полукольцами. В миске смешиваем сахар, соль, масло, черный перец, приправу для моркови и уксус. Этим маринадом заливаем овощи и хорошо перемешиваем. Даем постоять примерно 3 часа. Затем раскладываем кабачки по банкам, накрываем крышками и ставим в большую кастрюлю с водой на стерилизацию. После закипания воды держим еще 15 минут. Далее банки закатываем, переворачиваем вверх дном и укрываем чем-то теплым, например одеялом или старой курткой. Когда заготовки полностью остынут, переносим их в прохладное место для хранения. Приятного аппетита! Что еще стоит иметь в кладовке? Квашеные огурцы – это та закуска, которую всегда лучше иметь под рукой.

Они очень легкие в приготовлении и идеально дополнят любое будничное блюдо.