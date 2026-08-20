Что делать с кабачками: есть 2 рецепта по-корейски – банок не хватит
В сезон кабачки быстро скапливаются дома: несколько штук с рынка, еще несколько с огорода – и уже приходится думать, куда их деть. Обычные оладьи или жареные кружочки не всегда спасают, ведь хочется чего-то поострее и такого, что можно поставить на стол уже в холодном виде.
Такую закуску удобно готовить и на зиму: кабачки остаются пикантными, хорошо сочетаются с картофелем, мясом или простым гарниром, сообщает 24 Канал. Как только попробуете приготовить такой салат, банок действительно может не хватить.
Как приготовить кабачки по-корейски на зиму?
- Время: 40 минут + 2 часа на маринование + стерилизация
- Порций: примерно 5 – 6 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма молодых кабачков;
– 500 граммов моркови;
– 500 граммов сладкого перца;
– небольшой пучок базилика;
– 2 головки чеснока;
– 2 столовые ложки соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки приправы для моркови по-корейски;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 80 миллилитров уксуса 9%.
Если нет готовой приправы:
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 столовая ложка паприки;
– острый перец по вкусу.
Как заготовить кабачки на зиму: смотрите видео
Приготовление:
- Молодые кабачки помойте и натрите на терке для моркови по-корейски.
- Если кабачки уже крупнее, снимите кожуру и удалите семена.
- Морковь очистите и также натрите на этой же терке.
- Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, а базилик мелко порубите. Переложите все овощи в большую миску.
- Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс.
- Добавьте его к овощам вместе с солью, сахаром, приправой для моркови по-корейски, маслом и уксусом. Если готовой приправы нет, добавьте молотый кориандр, паприку и острый перец по вкусу.
- Хорошо перемешайте салат, чтобы специи, соль, сахар, масло и уксус равномерно распределились между овощами. Оставьте салат на 2 часа, чтобы он пустил сок.
- После маринования разложите кабачки по стерилизованным банкам, хорошо утрамбовывая овощи. Сверху долейте сок, образовавшийся в миске. Накройте банки крышками, но не закручивайте.
- На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банки и залейте холодной водой почти до верха банок, не доходя примерно на 1 сантиметр. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения и стерилизуйте салат 20 минут.
- После этого закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте теплым пледом и оставьте до полного остывания.
Как приготовить маринованные кабачки по-корейски?
- Время: 20 минут + 2 – 8 часов на маринование
- Порций: 3 – 4
Ингредиенты:
– 500 грамм молодых кабачков;
– 200 граммов моркови;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка уксуса 9%;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 щепотка черного молотого перца;
– 1 чайная ложка специй для моркови по-корейски.
Что добавить к кабачкам по-корейски: смотрите видео
Приготовление:
- Молодые кабачки хорошо вымойте и, не очищая от кожуры, натрите на терке для моркови по-корейски. Если кабачки уже большие, снимите кожуру и удалите семена вместе с мякотью.
- Морковь также натрите на той же терке. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Смешайте кабачки, морковь и чеснок в глубокой миске. Добавьте специи для моркови по-корейски, черный молотый перец, соль, сахар и уксус.
- Масло хорошо разогрейте, чтобы оно начало слегка потрескивать, и влейте к овощам. Все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться не менее чем на 2 часа.
- Для более насыщенного вкуса лучше выдержать кабачки 6–8 часов в холодильнике. Готовую закуску подавайте к мясным блюдам, картофелю или как легкий овощной салат.