Такую закуску удобно готовить и на зиму: кабачки остаются пикантными, хорошо сочетаются с картофелем, мясом или простым гарниром, сообщает 24 Канал. Как только попробуете приготовить такой салат, банок действительно может не хватить.

Как приготовить кабачки по-корейски на зиму?

Время: 40 минут + 2 часа на маринование + стерилизация

40 минут + 2 часа на маринование + стерилизация Порций: примерно 5 – 6 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма молодых кабачков;

– 500 граммов моркови;

– 500 граммов сладкого перца;

– небольшой пучок базилика;

– 2 головки чеснока;

– 2 столовые ложки соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки приправы для моркови по-корейски;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 80 миллилитров уксуса 9%.

Если нет готовой приправы:

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 столовая ложка паприки;

– острый перец по вкусу.

Как заготовить кабачки на зиму: смотрите видео

Приготовление:

Молодые кабачки помойте и натрите на терке для моркови по-корейски. Если кабачки уже крупнее, снимите кожуру и удалите семена. Морковь очистите и также натрите на этой же терке. Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, а базилик мелко порубите. Переложите все овощи в большую миску. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте его к овощам вместе с солью, сахаром, приправой для моркови по-корейски, маслом и уксусом. Если готовой приправы нет, добавьте молотый кориандр, паприку и острый перец по вкусу. Хорошо перемешайте салат, чтобы специи, соль, сахар, масло и уксус равномерно распределились между овощами. Оставьте салат на 2 часа, чтобы он пустил сок. После маринования разложите кабачки по стерилизованным банкам, хорошо утрамбовывая овощи. Сверху долейте сок, образовавшийся в миске. Накройте банки крышками, но не закручивайте. На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банки и залейте холодной водой почти до верха банок, не доходя примерно на 1 сантиметр. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения и стерилизуйте салат 20 минут. После этого закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте теплым пледом и оставьте до полного остывания.

Как приготовить маринованные кабачки по-корейски?

Время : 20 минут + 2 – 8 часов на маринование

: 20 минут + 2 – 8 часов на маринование Порций: 3 – 4

Ингредиенты:

– 500 грамм молодых кабачков;

– 200 граммов моркови;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка уксуса 9%;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 щепотка черного молотого перца;

– 1 чайная ложка специй для моркови по-корейски.

Что добавить к кабачкам по-корейски: смотрите видео

Приготовление: