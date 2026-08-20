Таку закуску зручно готувати й на зиму: кабачки залишаються пікантними, добре пасують до картоплі, м’яса чи простого гарніру, інформує 24 Канал. Як тільки спробуєте приготувати такий салат, банок справді може не вистачити.
Як приготувати кабачки по-корейськи на зиму?
- Час: 40 хвилин + 2 години на маринування + стерилізація
- Порцій: приблизно 5 – 6 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма молодих кабачків;
– 500 грамів моркви;
– 500 грамів солодкого перцю;
– невеликий пучок базиліку;
– 2 головки часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки приправи до моркви по-корейськи;
– 80 мілілітрів олії;
– 80 мілілітрів оцту 9%.
Якщо немає готової приправи:
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 столова ложка паприки;
– гострий перець до смаку.
Як зробити кабачки на зиму: дивіться відео
Приготування:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Молоді кабачки помийте й натріть на тертці для моркви по-корейськи.
- Якщо кабачки вже більші, зніміть шкірку та видаліть насіння.
- Моркву очистьте й також натріть на цій самій тертці.
- Солодкий перець наріжте тонкою соломкою, а базилік дрібно посічіть. Перекладіть усі овочі у велику миску.
- Часник натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес.
- Додайте його до овочів разом із сіллю, цукром, приправою до моркви по-корейськи, олією та оцтом. Якщо готової приправи немає, додайте мелений коріандр, паприку й гострий перець до смаку.
- Добре перемішайте салат, щоб спеції, сіль, цукор, олія та оцет рівномірно розподілилися між овочами. Залиште салат на 2 години, щоб він пустив сік.
- Після маринування розкладіть кабачки по стерилізованих банках, добре втрамбовуючи овочі. Зверху долийте сік, який утворився в мисці. Накрийте банки кришками, але не закручуйте.
- На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте банки й залийте холодною водою майже до верху банок, не доходячи приблизно 1 сантиметр. Поставте каструлю на плиту, доведіть воду до кипіння та стерилізуйте салат 20 хвилин.
- Після цього закрутіть банки, переверніть догори дном, укутайте теплим пледом і залиште до повного охолодження.
Як приготувати мариновані кабачки по-корейськи?
- Час: 20 хвилин + 2 – 8 годин на маринування
- Порцій: 3 – 4
Інгредієнти:
– 500 грамів молодих кабачків;
– 200 грамів моркви;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка оцту 9%;
– 50 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 дрібка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка спецій для моркви по-корейськи.
Що додати до кабачків по-корейськи: дивіться відео
Приготування:
- Молоді кабачки добре помийте та, не очищаючи від шкірки, натріть на тертці для моркви по-корейськи. Якщо кабачки вже великі, зніміть шкірку й видаліть насіння з м’якоттю.
- Моркву також натріть на тій самій тертці. Часник дрібно наріжте або пропустіть через прес. Змішайте кабачки, моркву та часник у глибокій мисці. Додайте спеції для моркви по-корейськи, чорний мелений перець, сіль, цукор і оцет.
- Олію добре розігрійте, щоб вона почала злегка потріскувати, і влийте до овочів. Усе ретельно перемішайте та залиште маринуватися щонайменше на 2 години.
- Для насиченішого смаку краще витримати кабачки 6 – 8 годин у холодильнику. Готову закуску подавайте до м’ясних страв, картоплі або як легкий овочевий салат.