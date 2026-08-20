Таку закуску зручно готувати й на зиму: кабачки залишаються пікантними, добре пасують до картоплі, м’яса чи простого гарніру, інформує 24 Канал. Як тільки спробуєте приготувати такий салат, банок справді може не вистачити.

Як приготувати кабачки по-корейськи на зиму?

Час: 40 хвилин + 2 години на маринування + стерилізація

40 хвилин + 2 години на маринування + стерилізація Порцій: приблизно 5 – 6 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма молодих кабачків;

– 500 грамів моркви;

– 500 грамів солодкого перцю;

– невеликий пучок базиліку;

– 2 головки часнику;

– 2 столові ложки солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки приправи до моркви по-корейськи;

– 80 мілілітрів олії;

– 80 мілілітрів оцту 9%.

Якщо немає готової приправи:

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 столова ложка паприки;

– гострий перець до смаку.

Як зробити кабачки на зиму: дивіться відео

Приготування:

Молоді кабачки помийте й натріть на тертці для моркви по-корейськи. Якщо кабачки вже більші, зніміть шкірку та видаліть насіння. Моркву очистьте й також натріть на цій самій тертці. Солодкий перець наріжте тонкою соломкою, а базилік дрібно посічіть. Перекладіть усі овочі у велику миску. Часник натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес. Додайте його до овочів разом із сіллю, цукром, приправою до моркви по-корейськи, олією та оцтом. Якщо готової приправи немає, додайте мелений коріандр, паприку й гострий перець до смаку. Добре перемішайте салат, щоб спеції, сіль, цукор, олія та оцет рівномірно розподілилися між овочами. Залиште салат на 2 години, щоб він пустив сік. Після маринування розкладіть кабачки по стерилізованих банках, добре втрамбовуючи овочі. Зверху долийте сік, який утворився в мисці. Накрийте банки кришками, але не закручуйте. На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте банки й залийте холодною водою майже до верху банок, не доходячи приблизно 1 сантиметр. Поставте каструлю на плиту, доведіть воду до кипіння та стерилізуйте салат 20 хвилин. Після цього закрутіть банки, переверніть догори дном, укутайте теплим пледом і залиште до повного охолодження.

Як приготувати мариновані кабачки по-корейськи?

Час : 20 хвилин + 2 – 8 годин на маринування

: 20 хвилин + 2 – 8 годин на маринування Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:

– 500 грамів молодих кабачків;

– 200 грамів моркви;

– 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка оцту 9%;

– 50 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка спецій для моркви по-корейськи.

Що додати до кабачків по-корейськи: дивіться відео

Приготування: