Любимыми кабачками можно наслаждаться не только летом. Вы можете сохранить их на целый год, но вряд ли хотя бы баночка этого блюда дождется следующего сезона.

Кабачки по-корейски – это закуска, которая не затеряется даже на праздничном столе. Готовить их легко, а со стола они исчезают в одно мгновение. 24 Канал советует сделать запасы этой закуски по рецепту портала Ukr.Media. Читайте также Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут Как заготовить кабачки по-корейски на зиму? Время : 1 час + настаивание

: 1 час + настаивание Порций: в зависимости от размера банок Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 3 средние морковки;

– 2 болгарских перца;

– 1 головка чеснока;

– 1 столовая ложка соли;

– 1/2 стакана сахара;

– 1 столовая ложка приправы для моркови по-корейски;

– 100 миллилитров масла;

– 100 миллилитров уксуса. Ингредиенты: Кабачки тщательно помойте. Если они молодые, кожуру можно не снимать – она нежная и мягкая. Мелко натрите кабачки. Морковь так же промойте, очистите и натрите на той же терке. Болгарский перец моем, разрезаем пополам, удаляем семена и нарезаем тоненькой соломкой. Все овощи смешиваем в большой кастрюле. Добавляем выжатый чеснок, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на несколько часов. Раскладываем салат по чистым банкам. Сок, который выделили овощи, распределяем по всем емкостям. Крышки банок обрабатываем кипятком. Стерилизуем банки: пол-литровые – 20 минут, литровые – 30 минут. Закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания. Храним кабачки рядом с другими закрутками в темном прохладном помещении. Приятного аппетита! Он куда вкуснее кетчупа: соус к мясу из кабачков.