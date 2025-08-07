Скільки не робіть – а буде мало: кабачки по-корейськи на зиму – не рецепт, а знахідка
- Кабачки по-корейськи – це популярна закуска, яку можна зберігати на зиму та використовувати навіть на святковому столі.
- Для приготування потрібно кабачки, морква, болгарський перець, часник, сіль, цукор, приправа для моркви по-корейськи, олія та оцет.
Улюбленими кабачками можна смакувати не лише влітку. Ви можете зберегти їх на цілий рік, але навряд чи бодай баночка цієї страви дочекається наступного сезону.
Кабачки по-корейськи – це закуска, яка не загубиться навіть на святковому столі. Готувати їх легко, а зі столу вони зникають в одну мить. 24 Канал радить зробити запаси цієї закуски за рецептом порталу Ukr.Media.
Як заготувати кабачки по-корейськи на зиму?
- Час: 1 година + настоювання
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма кабачків;
– 3 середні морквини;
– 2 болгарських перці;
– 1 головка часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1/2 склянки цукру;
– 1 столова ложка приправи для моркви по-корейськи;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів оцту.
- Кабачки ретельно помийте. Якщо вони молоді, шкірку можна не знімати – вона ніжна й м’яка. Дрібно натріть кабачки.
- Моркву так само промийте, очистьте і натріть на тій самій тертці.
- Болгарський перець миємо, розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та нарізаємо тоненькою соломкою.
- Усі овочі змішуємо у великій каструлі. Додаємо вичавлений часник, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо на кілька годин.
- Розкладаємо салат по чистих банках. Сік, який виділили овочі, розподіляємо по всіх ємностях. Кришки банок обробляємо окропом.
- Стерилізуємо банки: півлітрові – 20 хвилин, літрові – 30 хвилин.
- Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до охолодження.
- Зберігаємо кабачки поруч з іншими закрутками у темному прохолодному приміщенні.
Смачного!
Він куди смачніший за кетчуп: соус до мʼяса з кабачків.