Капусту для голубцов больше не нужно варить: как за 2 минуты размягчить листья – секрет шеф-поваров

Приготовление голубцов часто начинается не с фарша, а с борьбы за податливые капустные листья. Но есть способ сделать их эластичными без длительной варки.

Капуста для голубцов быстро станет мягкой в микроволновке – без длительного варки целого кочана. Вместо кастрюли с кипящей водой достаточно нескольких минут и обычного пакета или посуды с крышкой.

Как размягчить капусту за 2 минуты?

Сначала снимите верхние поврежденные листья и вырежьте кочерыжку. Затем положите кочан капусты в пакет, подходящий для микроволновой печи, или в посуду с крышкой.

После этого прогрейте капусту на высокой мощности примерно 2 минуты. Точное время зависит от размера кочана и мощности печи.

Далее достаньте капусту очень осторожно: внутри скапливается горячий пар. Снимите размягченные листья, а если внутренние еще твердые, верните кочан в микроволновую печь еще на 30–60 секунд.

Готовить голубцы теперь легче и быстрее / Фото Pixabay

Что делать с отдельными листьями?

Есть еще более простой вариант для тех, кто уже разложил капусту на листья. Положите листья на тарелку, накройте влажной бумажной салфеткой и прогрейте 1–2 минуты.

После этого толстую центральную жилку лучше аккуратно срезать или слегка отбить кухонным молотком. Так лист легче завернется и лучше будет держать форму.

Почему этот способ удобнее, чем варка?

Главное преимущество в том, что не нужно ждать, пока закипит большая кастрюля с водой. К тому же листья не перевариваются и не становятся слишком хрупкими.

Именно поэтому капуста после короткого прогрева часто ведет себя лучше: она остается эластичной, но не рассыпается в руках. Если кочан очень плотный, капусту лучше добавлять небольшими порциями.