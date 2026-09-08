Капуста для голубців швидко стане м’якою в мікрохвильовці – без довгого варіння цілої головки. Замість каструлі з окропом вистачить кількох хвилин і звичайного пакета або посуду з кришкою.

Як розм’якшити капусту за 2 хвилини?

Спочатку зніміть верхні пошкоджені листки та виріжте качан. Потім покладіть головку капусти в пакет, придатний для мікрохвильової печі, або в посуд із кришкою.

Після цього прогрійте капусту на високій потужності приблизно 2 хвилини. Точний час залежить від розміру головки та потужності печі.

Далі дістаньте капусту дуже обережно: всередині накопичується гаряча пара. Зніміть розм’якшені листки, а якщо внутрішні ще тверді, поверніть головку в мікрохвильовку ще на 30 – 60 секунд.

Готувати голубці тепер легше та швидше / Фото Pixabay

Що робити з окремими листками?

Є ще простіший варіант для тих, хто вже розібрав капусту на листя. Покладіть листки на тарілку, накрийте вологою паперовою серветкою і прогрійте 1 – 2 хвилини.

Після цього товсту центральну жилку краще акуратно зрізати або злегка відбити кухонним молотком. Так листок легше загорнеться і краще триматиме форму.

Чому цей спосіб зручніший за варіння?

Головна перевага в тому, що не треба чекати, поки закипить велика каструля води. До того ж листя не переварюється і не стає надто крихким.

Саме тому капуста після короткого прогріву часто поводиться краще: вона залишається еластичною, але не розповзається в руках. Якщо головка дуже щільна, час краще додавати короткими інтервалами.