Скорлупа слетит за одну секунду: кулинарный трюк с вареным яйцом, о котором шефы молчат

После варки яйца часто оказываются не на тарелке, а в мусорном ведре вместе с кусочками скорлупы, которые отрываются вместе с белком. Именно поэтому простое движение по ровной поверхности и короткая процедура охлаждения в ледяной воде могут существенно облегчить жизнь на кухне.

После варки яйцо еще можно испортить – если попытаться очистить его слишком рано или без предварительной подготовки. Но есть простой способ, который помогает скорлупе отделяться гораздо легче, рассказывает 24 Канал.

Как правильно и легко очистить вареное яйцо?

Секрет – в двух движениях. Сначала яйцо нужно слегка покатить по ровной поверхности, а затем ненадолго окунуть в ледяную воду. Именно этот прием часто спасает, когда скорлупа отрывается вместе с белком.

Как объясняют ученые, дело не только в удобстве, но и в строении самого яйца. Скорлупа – это не сплошная "броня", а многослойная структура из карбоната кальция, под которой находится отдельная белковая мембрана. Когда яйцо охлаждают после варки, его содержимое сжимается, и между белком и мембраной появляется более удобный зазор для очистки.

Простой способ очистить вареные яйца / Фото Pixabay

Почему помогает прокатывание яйца

Прокатывание по твердой поверхности разбивает скорлупу на мелкие трещины. Благодаря этому она раскалывается более равномерно, а не большими острыми кусками, которые затем прочно цепляются за белок.

Когда скорлупа уже хорошо повреждена, мембрана легче отходит от поверхности яйца. В результате очистка занимает меньше времени и не превращается в борьбу за каждый кусочек белка.

Зачем нужна ледяная вода

После варки яйцо еще некоторое время "доваривается" от собственного тепла. Именно поэтому его советуют сразу положить в воду со льдом примерно на пять минут.

Резкое охлаждение останавливает дальнейшее приготовление и помогает скорлупе отделяться легче. Если этот шаг пропустить, желток быстро станет более сухим, а очистка – более сложной.