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11 ноября, 18:15
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Что делать с лимонной кожурой и имбирем осенью: лайфхак из Испании

Лилия Имбировская-Сиваковская

Осенью в доме часто возникает затхлый запах из-за закрытых окон и отопления. Один простой трюк поможет наполнить кухню свежим цитрусово-пряным ароматом без магазинных освежителей.

С наступлением осенних холодов, когда окна в домах почти постоянно закрыты, а включенные радиаторы делают воздух тягостным и пересушенным, синтетические аэрозольные освежители зачастую лишь усиливают едкий химический запах. Прекрасной экологичной альтернативой магазинным баллончикам является метод так называемой "тихой кастрюли": медленное испарение натуральных цитрусовых корок и свежих пряностей в кипящей воде прямо на кухонной плите.

Главный секрет этого приема кроется в биохимии цитрусовых. Основная концентрация летучих ароматических масел сосредоточена именно во внешней цедре, где ключевую роль играет природное соединение d-лимонен. Под действием мягкого тепла эфирные масла активно высвобождаются вместе с водяным паром, мгновенно поглощают посторонние кухонные запахи жарки и разносят по комнатам бодрящий, кристально чистый аромат с пряной согревающей ноткой свежего имбиря.

Как приготовить ароматизатор для кухни и дома?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты: 
– цедра 3 свежих лимонов; 
– 4 – 5 тонких кружочков корня свежего имбиря;
– 1 литр воды; 
– 1 палочка натуральной корицы по желанию; 
– 3 бутона сухой гвоздики по желанию.

Приготовление:

  1. Снимите кожуру с лимонов большими полосками, а свежий корень имбиря нарежьте тонкими кружочками толщиной примерно 2 – 3 миллиметра вместе с кожурой.
  2. Сложите лимонную цедру и ломтики имбиря в небольшой сотейник или кастрюлю с толстым дном, по желанию добавьте палочку корицы или соцветия гвоздики для более насыщенного пряного аромата.
  3. Залейте содержимое 1 литром холодной воды так, чтобы жидкость полностью покрывала ингредиенты с запасом не менее 3 – 4 сантиметров, и поставьте посуду на средний огонь.
  4. Доведите воду до первых признаков кипения, после чего сразу уменьшите нагрев до минимального уровня, при котором жидкость едва заметно дрожит и выделяет густой влажный пар.
  5. Оставьте сотейник томиться с открытой крышкой на 20 – 30 минут, чтобы теплый цитрусовый аромат естественным образом распространился по коридору и соседним комнатам.
  6. Периодически проверяйте уровень воды на дне кастрюли и при необходимости доливайте кипяток порциями по 150 – 200 миллилитров, не оставляя емкость на включенной конфорке без присмотра.