Очищенные грецкие орехи быстро теряют вкус: что с ними сделать перед хранением?

Горький привкус и потеря хрусткости – распространенные проблемы, с которыми сталкиваются хозяйки при хранении грецких орехов. Чтобы этого не произошло, перед тем как сложить их в банку, их нужно немного подготовить.

Чтобы очищенные грецкие орехи не прогоркли, перед хранением их следует досушить и полностью остудить. Именно этот короткий этап защищает запас от влаги, затхлого запаха и потери вкуса.

Почему орехи нельзя сразу складывать в банку?

После шелушения ядра грецких орехов становятся более уязвимыми: на них быстрее воздействуют воздух, свет и температура. А из-за высокого содержания жира они со временем могут прогоркнуть.

Если внутри еще осталась влага, в плотно закрытой посуде она только повысит риск появления плесени и неприятного запаха. Поэтому главное правило простое: сначала подготовить орехи, а уже потом убирать их на хранение.

Очищенные орехи требуют правильного хранения / Фото Pixabay

Как правильно подсушить очищенные орехи?

Сначала ядра нужно перебрать. Светлые, упругие и нормально пахнущие оставляют. Мягкие, сильно потемневшие, заплесневелые или с запахом затхлости лучше сразу выбросить.

Затем хорошие орехи раскладывают в один слой на противень и подсушивают в духовке при низкой температуре – примерно 50 – 60 градусов в течение 1,5 – 2 часов. Время от времени их стоит перемешивать, чтобы влага выходила равномерно.

Главное – не перепутать сушку с обжариванием. Если орехи начинают резко пахнуть как свежеобжаренные или темнеть, температура слишком высокая. В таком случае ее нужно уменьшить или сразу достать орехи.

Когда их можно переложить в банку?

После духовки орехи нужно полностью остудить. Это не формальность: теплые или даже слегка теплые ядра в герметичной посуде отдают пар, а он затем оседает в виде конденсата на стенках.

Когда орехи полностью остынут, их можно переложить в чистый и сухой плотно закрытый контейнер или банку. Именно сухая тара и полностью остывшие ядра дают лучший результат.

Отличное дополнение к салатам и десертам / Фото Pixabay

Рис или другие продукты, которые якобы "впитывают" влагу, здесь не нужны. Гораздо важнее хорошо высушить сами орехи и положить их в действительно сухую емкость.

Где лучше хранить запас?

Небольшое количество можно хранить в плотно закрытой стеклянной посуде в прохладном и темном шкафу, подальше от плиты или батареи.

Если запас больше, лучше поместить его в холодильник. А когда орехи должны храниться месяцами, еще более надежный вариант – морозильная камера. В холоде они медленнее окисляются и дольше сохраняют вкус.

Как понять, что орехи уже испортились?

Прежде чем добавлять прошлогодние орехи в выпечку или кашу, лучше попробовать один кусочек. Свежий орех должен быть хрустящим, немного сладковатым и с ярко выраженным ореховым вкусом.

Если появляется сильная горечь, привкус старого масла или краски или неприятный запах, это означает, что жир в орехах уже прогорк. Видимая плесень, влажная структура или затхлый аромат – еще одна причина не спасать такой запас.