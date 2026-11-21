Знакомая картина: открываете банку с солью или сахаром, а вместо мелких сыпучих кристаллов внутри образовался сплошной каменный монолит, который приходится разбивать ножом.

Соль и сахар являются природными гигроскопичными веществами, поэтому мгновенно впитывают влагу из воздуха даже через неплотно закрытую крышку, а перепады температуры возле плиты или чайника превращают влажные кристаллы в твердый ком. Чтобы навсегда забыть о комках, достаточно изменить условия хранения и добавить в емкость один простой абсорбент с кухонной полки.

Правильная тара и подальше от пара

Самая частая ошибка – оставлять соль и сахар в открытых бумажных пачках или полиэтиленовых пакетах либо ставить их в шкафчик прямо над плитой, раковиной или электрическим чайником. Горячий пар во время приготовления оседает на стенках посуды, проникает внутрь и вызывает слипание.

Пересыпьте запасы в стеклянные, керамические или пищевые пластиковые банки с герметичной крышкой и силиконовым уплотнителем и поставьте их в сухую шкафчик на среднем уровне кухни, подальше от нагревательных приборов и источников воды. Также никогда не набирайте соль или сахар мокрой ложкой – даже одна капля воды способна склеить половину содержимого.

О комочках соли и сахара можете забыть / Фото Pexels

Что положить в банку, чтобы впитать лишнюю влагу

Надежно защитить соль от слеживание поможет обычный сырой белый рис: заверните 1 чайную ложку крупы в небольшой кусочек марли или бумажного фильтра и положите на дно солонки или банки – зерна будут впитывать конденсат вместо соли. Для сахара лучше использовать 2 – 3 кусочка сушеной лимонной или апельсиновой цедры или маленький кусочек свежего белого хлеба, положенный поверх кристаллов (его следует менять каждые 3 – 4 дня).

Они поддерживают оптимальный баланс влажности и не дают сахару склеиваться. Если же ком уже образовался, не спешите его выбрасывать: выложите затвердевший сахар или соль на противень и просушите в разогретой до 60 – 70 градусов духовке в течение 15 – 20 минут, после чего размягчите скалкой.