Капуста будет скользкой и мягкой: 4 признака кочана, который ни в коем случае нельзя брать для заквашивания
Даже если с точностью до миллиграмма соблюсти баланс соли, капуста после ферментации может превратиться в серую, мягкую и скользкую кашу. Причина кроется не в посуде или днях лунного календаря, а в самом овоще.
Для длительного брожения категорически не подходит салатная или ранняя капуста с тонкими рыхлыми листьями: в ней недостаточно сахара для жизнедеятельности молочнокислых бактерий, а волокна мгновенно расползаются от соли. Чтобы закуска звонко хрустела всю зиму, кочан оценивают по ключевым параметрам еще у прилавка.
Признаки идеального кочана
- Только белые листья
Выбирайте полностью созревшие поздние или среднепоздние кочаны. Внешние защитные листья могут быть немного зеленоватыми, но под ними кочан должен быть молочно-белым и сочным. Насыщенно-зеленые кочаны оставьте для свежих салатов – в банке они потеряют всякую упругость.
- Вес и плотность
Сжмите кочан двумя руками: качественный овощ не должен даже слегка деформироваться или прогибаться. Выбирайте кочаны весом от 2,5 до 4 килограммов, которые на ощупь кажутся значительно тяжелее, чем выглядят визуально. Рыхлая середина свидетельствует о недостатке сока и пустотах между слоями.
Обязательная заготовка / Фото "Готовить просто"
- Слегка приплюснутая форма
Большинство проверенных временем сортов для квашения (таких как "Слава", "Мегатон" или "Харьковская зимняя") образуют дискообразные, слегка приплюснутые сверху кочаны. Они отличаются толстыми, мясистыми листьями и минимальным количеством жестких зеленых прожилок.
- Сладкий вкус на срезе
Брожение запускается исключительно благодаря природным сахарам в клетках растения. Если продавец позволяет попробовать отломанный кусочек, проверьте его: капуста должна быть сочной, с ярко выраженным свежим сладким привкусом. Если же ощущается горечь, травянистый привкус или сухость волокон, готовая заготовка будет горчить и плохо выделять собственный рассол.
Кочаны с трещинами, черными точками, признаками подмерзания или запахом сырости покупать нельзя: патогенные грибки мгновенно испортят весь процесс квашения еще в первые 2 – 3 дня. Для удачной заготовки нужны только плотные поздние сорта со сладкими хрустящими листьями.