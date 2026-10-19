Как не купить невкусные помидоры: 4 признака, на которые стоит обратить внимание в магазине

Летом хочется купить помидоры, которые пахнут солнцем и соком, а не разочарованием. Эксперты советуют не ориентироваться только на красивый вид плодов и обращать внимание на несколько простых признаков.

Даже зрелый на вид помидор не всегда оказывается удачным выбором. Есть несколько простых признаков, которые помогут сразу отсеять плоды, которые уже начали портиться или не будут вкусными.

Помидор может выглядеть идеально, но внутри оказаться водянистым, пресным или уже начать портиться. Именно поэтому перед покупкой стоит оценивать не только цвет, но и кожицу, плотность и аромат.

На что обратить внимание в первую очередь?

Прежде всего осмотрите кожицу. На ней не должно быть вмятин, пятен или других повреждений. Если у помидора есть большие пятна, кожица в этих местах впала или стала мягкой, а под плодом скопилась жидкость, такой помидор лучше не брать.

Такие признаки часто означают, что внутри уже началось гниение. В мягких плодах плесень и бактерии могут проникать глубже, чем кажется на первый взгляд. Также лучше избегать помидоров с надрезами и царапинами, так как они быстрее портятся.

Выбрать вкусный помидор на самом деле очень легко / Фото Pixabay

Каким должен быть спелый помидор?

Обратите внимание на плотность. Слишком мягкий плод уже перезрел, а очень твердый, который совсем не поддается легкому нажатию, вряд ли будет сочным и ароматным.

Спелый помидор должен казаться тяжелым для своего размера и слегка пружинить под пальцами. Такая текстура обычно указывает на хорошую сочность.

Можно ли оценить помидор по запаху?

Так, и это один из самых простых способов проверки! Спелые помидоры обладают землистым, слегка сладковатым ароматом. Если плод почти не пахнет, он может оказаться водянистым и безвкусным.

Если же запах кажется неприятным или странным, лучше не рисковать. В таком случае интуиция часто срабатывает лучше, чем красивый внешний вид.

Почему сезонные помидоры обычно лучше?

Несезонные помидоры часто рассчитаны на транспортировку и длительное хранение, поэтому могут быть менее ароматными. После покупки также важно правильно хранить их дома, чтобы они дольше оставались свежими и сочными.