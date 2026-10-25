25 октября, 22:41
Курица, ананас и много сыра: эти горячие бутерброды так и просятся, чтобы их приготовили еще
Горячие бутерброды отлично выручают, когда хочется чего-нибудь сытного, не требующего длительного приготовления. Здесь не нужно отдельно обжаривать начинку или готовить сложный соус – все можно просто положить на кусочек хлеба и отправить в духовку.
Курица, ананас, лук и сыр создают сочную начинку с легкой сладостью и румяной корочкой сверху. Такой вариант удобно приготовить и на быстрый ужин, и в качестве горячей закуски к столу, утверждает "Твоя порция наслаждения".
Как приготовить горячие бутерброды с курицей и ананасом?
- Время: 35 минут
- Порций: зависит от количества ломтиков хлеба
Ингредиенты:
– хлеб или батон;
– куриное филе;
– 1 столовая ложка сметаны;
– чеснок по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– репчатый лук;
– консервированный ананас;
– твердый сыр.
Как приготовить горячие бутерброды: смотрите видео
Приготовление:
- Противень застелите пергаментом и выложите на него кусочки хлеба.
- Куриное филе измельчите в блендере. Добавьте соль, черный молотый перец, измельченный чеснок и столовую ложку сметаны. Хорошо перемешайте.
- Каждый кусочек хлеба смажьте слоем куриной массы.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и разложите поверх курицы.
- Консервированный ананас нарежьте небольшими кусочками и выложите поверх лука.
- Твердый сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте бутерброды.
- Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут, пока курица не приготовится, а сыр хорошо не подрумянится.
- Подавайте бутерброды горячими.