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25 октября, 22:41
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Курица, ананас и много сыра: эти горячие бутерброды так и просятся, чтобы их приготовили еще

Лилия Имбировская-Сиваковская

Горячие бутерброды отлично выручают, когда хочется чего-нибудь сытного, не требующего длительного приготовления. Здесь не нужно отдельно обжаривать начинку или готовить сложный соус – все можно просто положить на кусочек хлеба и отправить в духовку.

Курица, ананас, лук и сыр создают сочную начинку с легкой сладостью и румяной корочкой сверху. Такой вариант удобно приготовить и на быстрый ужин, и в качестве горячей закуски к столу, утверждает "Твоя порция наслаждения".

Как приготовить горячие бутерброды с курицей и ананасом?

  • Время: 35 минут
  • Порций: зависит от количества ломтиков хлеба

Ингредиенты: 
– хлеб или батон; 
– куриное филе; 
– 1 столовая ложка сметаны; 
– чеснок по вкусу; 
– соль по вкусу; 
– черный молотый перец по вкусу; 
– репчатый лук; 
– консервированный ананас; 
– твердый сыр.

Как приготовить горячие бутерброды: смотрите видео

Приготовление:

  1. Противень застелите пергаментом и выложите на него кусочки хлеба.
  2. Куриное филе измельчите в блендере. Добавьте соль, черный молотый перец, измельченный чеснок и столовую ложку сметаны. Хорошо перемешайте.
  3. Каждый кусочек хлеба смажьте слоем куриной массы.
  4. Лук нарежьте тонкими полукольцами и разложите поверх курицы.
  5. Консервированный ананас нарежьте небольшими кусочками и выложите поверх лука.
  6. Твердый сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте бутерброды.
  7. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут, пока курица не приготовится, а сыр хорошо не подрумянится.
  8. Подавайте бутерброды горячими.