Курица, ананас и много сыра: эти горячие бутерброды так и просятся, чтобы их приготовили еще

Горячие бутерброды отлично выручают, когда хочется чего-нибудь сытного, не требующего длительного приготовления. Здесь не нужно отдельно обжаривать начинку или готовить сложный соус – все можно просто положить на кусочек хлеба и отправить в духовку.

Курица, ананас, лук и сыр создают сочную начинку с легкой сладостью и румяной корочкой сверху. Такой вариант удобно приготовить и на быстрый ужин, и в качестве горячей закуски к столу, утверждает "Твоя порция наслаждения".

Как приготовить горячие бутерброды с курицей и ананасом?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: зависит от количества ломтиков хлеба

Ингредиенты:

– хлеб или батон;

– куриное филе;

– 1 столовая ложка сметаны;

– чеснок по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– репчатый лук;

– консервированный ананас;

– твердый сыр.

Как приготовить горячие бутерброды: смотрите видео

Приготовление: