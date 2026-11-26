Для сытных бутербродов не обязательно покупать колбасу или ветчину. Из обычных рыбных консервов за 15 минут можно приготовить нежную пасту, которой хватит на завтрак для всей семьи.

Сардины обладают ярко выраженным рыбным вкусом, а благодаря плавленому сыру намазка получится особенно нежной. Ее можно приготовить еще вечером, а утром подать со свежим хлебом или хрустящими гренками, отмечает "Украинская хата". Как приготовить пасту из сардин и плавленого сыра? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 банка консервированных сардин;

– 2 вареных яйца;

– 1 плавленый сырок;

– 1 столовая ложка майонеза с горкой;

– соль по вкусу. Как приготовить пасту: смотрите видео Приготовление: Из консервированных сардин слейте жидкость, переложите рыбу в миску и хорошо раздавите вилкой. Вареные яйца очистите и натрите на большой терке. Плавленый сырок также натрите на большой терке. Добавьте яйца и плавленый сыр к сардинам. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции. При необходимости добавьте соль. Готовую пасту выложите на ломтики свежего или подсушенного хлеба и подавайте.