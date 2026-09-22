Простой шоколадный торт к чаю на 1 стакане кефира: нежный корж и крем без сложных шагов

Шоколадный торт на кефире можно приготовить очень быстро, ведь тесто замешивается без особых сложностей. Выпекать нужно примерно 25 минут, и вот уже на столе стоит торт с кремом из сметаны и вареного сгущенного молока.

Шоколадный торт на кефире готовится быстро, а выпекается еще быстрее: без сложных манипуляций, но с очень нежным результатом. Кефир содержит кислоту, которая вступает в реакцию с содой, и в процессе выделяется углекислый газ. Именно он разрыхляет тесто изнутри, поэтому корж получается нежным даже в очень простом домашнем рецепте, отмечает Господинька. Что нужно для торта? Время: 10 минут + 25 минут выпечки

10 минут + 25 минут выпечки Порций: не указано Ингредиенты:

– 300 миллилитров йогурта или кефира;

– половина чайной ложки соды;

– 250 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3 столовые ложки какао;

– 50 миллилитров кипятка;

– 400 граммов сметаны 20%;

– 200 граммов вареного сгущенного молока. Приготовление: В миску наливают йогурт или кефир, добавляют соду, сахар и яйца. Перемешивают венчиком, затем вливают масло и еще раз перемешивают. Добавляют муку, разрыхлитель и какао. В конце вливают кипяток и доводят тесто до однородной, гладкой консистенции без комочков. Готовое тесто выливают на стандартный противень, застеленный пергаментом. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. Готовность проверяют деревянной шпажкой. Когда бисквит остынет, срезают края и измельчают их в крошку. Сам бисквит разрезают на 2 части. Для крема к сметане добавляют вареное сгущенное молоко и перемешивают до однородности. Первый корж щедро смазывают кремом, накрывают вторым и также покрывают кремом верх и бока. Торт посыпают приготовленной крошкой и оставляют на некоторое время, чтобы он пропитался.