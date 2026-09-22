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22 сентября, 16:45
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Простой шоколадный торт к чаю на 1 стакане кефира: нежный корж и крем без сложных шагов

Лилия Имбировская-Сиваковская

Шоколадный торт на кефире можно приготовить очень быстро, ведь тесто замешивается без особых сложностей. Выпекать нужно примерно 25 минут, и вот уже на столе стоит торт с кремом из сметаны и вареного сгущенного молока.

Шоколадный торт на кефире готовится быстро, а выпекается еще быстрее: без сложных манипуляций, но с очень нежным результатом. Кефир содержит кислоту, которая вступает в реакцию с содой, и в процессе выделяется углекислый газ. Именно он разрыхляет тесто изнутри, поэтому корж получается нежным даже в очень простом домашнем рецепте, отмечает Господинька.

Что нужно для торта?

  • Время: 10 минут + 25 минут выпечки
  • Порций: не указано

Ингредиенты:
– 300 миллилитров йогурта или кефира;
– половина чайной ложки соды;
– 250 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3 столовые ложки какао;
– 50 миллилитров кипятка;
– 400 граммов сметаны 20%;
– 200 граммов вареного сгущенного молока.

Приготовление:

  1. В миску наливают йогурт или кефир, добавляют соду, сахар и яйца.
  2. Перемешивают венчиком, затем вливают масло и еще раз перемешивают.
  3. Добавляют муку, разрыхлитель и какао.
  4. В конце вливают кипяток и доводят тесто до однородной, гладкой консистенции без комочков.
  5. Готовое тесто выливают на стандартный противень, застеленный пергаментом.
  6. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
  7. Готовность проверяют деревянной шпажкой.
  8. Когда бисквит остынет, срезают края и измельчают их в крошку.
  9. Сам бисквит разрезают на 2 части.
  10. Для крема к сметане добавляют вареное сгущенное молоко и перемешивают до однородности.
  11. Первый корж щедро смазывают кремом, накрывают вторым и также покрывают кремом верх и бока.
  12. Торт посыпают приготовленной крошкой и оставляют на некоторое время, чтобы он пропитался.