Чтобы приготовить скумбрию с золотистым оттенком, как у копченой рыбы, не обязательно иметь коптильню. Такого цвета можно добиться с помощью домашнего маринада из обычных кухонных продуктов.

Интересная особенность этого рецепта – использование пластиковой бутылки вместо традиционной посуды для маринования. Благодаря ее форме рыбу удобно полностью погрузить в рассол, отмечает LaSyshka. Как приготовить скумбрию "как копченую" в бутылке? Время : 2 суток + подготовка

: 2 суток + подготовка Порций: 4 – 6 Ингредиенты:

– 1 скумбрия;

– 1,5 литра воды;

– горсть луковой шелухи;

– 2 столовые ложки соли с горкой;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка черного чая;

– 12 горошин черного перца;

– душистый перец по вкусу;

– гвоздика по вкусу;

– кориандр по вкусу. Что добавить к скумбрии: посмотрите видео Приготовление: В кастрюлю положите хорошо промытую луковую шелуху. Добавьте соль, сахар, черный чай, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику и кориандр. Влейте 1,5 литра воды, хорошо перемешайте и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите маринад до кипения, убавьте огонь и варите примерно 7 минут. Готовый маринад процедите и полностью остудите. Скумбрию нужно заливать только холодной жидкостью. У рыбы отрежьте голову, удалите потроха и хорошо промойте тушку. У пластиковой бутылки отрежьте верхнюю часть. Подберите бутылку такой высоты, чтобы скумбрия могла стоять в ней почти вертикально. Положите рыбу в бутылку хвостом вверх. При необходимости хвост можно зафиксировать деревянной шпажкой. Залейте скумбрию холодным маринадом так, чтобы жидкость максимально покрывала всю тушку. Накройте бутылку пищевой пленкой или пакетом и поставьте в холодильник на 2 суток. Через 2 суток достаньте скумбрию из маринада и хорошо просушите бумажными полотенцами. Нарежьте рыбу порционными кусочками и подавайте. Луковая шелуха и чай придают ей темный цвет, похожий на копченую скумбрию.