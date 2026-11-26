26 ноября, 07:35
2 суток в бутылке – и скумбрия "как копченая": весь секрет в том, чем ее залить
Чтобы приготовить скумбрию с золотистым оттенком, как у копченой рыбы, не обязательно иметь коптильню. Такого цвета можно добиться с помощью домашнего маринада из обычных кухонных продуктов.
Интересная особенность этого рецепта – использование пластиковой бутылки вместо традиционной посуды для маринования. Благодаря ее форме рыбу удобно полностью погрузить в рассол, отмечает LaSyshka.
Как приготовить скумбрию "как копченую" в бутылке?
- Время: 2 суток + подготовка
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 скумбрия;
– 1,5 литра воды;
– горсть луковой шелухи;
– 2 столовые ложки соли с горкой;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка черного чая;
– 12 горошин черного перца;
– душистый перец по вкусу;
– гвоздика по вкусу;
– кориандр по вкусу.
Что добавить к скумбрии: посмотрите видео
Приготовление:
- В кастрюлю положите хорошо промытую луковую шелуху.
- Добавьте соль, сахар, черный чай, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику и кориандр.
- Влейте 1,5 литра воды, хорошо перемешайте и поставьте кастрюлю на огонь.
- Доведите маринад до кипения, убавьте огонь и варите примерно 7 минут.
- Готовый маринад процедите и полностью остудите. Скумбрию нужно заливать только холодной жидкостью.
- У рыбы отрежьте голову, удалите потроха и хорошо промойте тушку.
- У пластиковой бутылки отрежьте верхнюю часть. Подберите бутылку такой высоты, чтобы скумбрия могла стоять в ней почти вертикально.
- Положите рыбу в бутылку хвостом вверх. При необходимости хвост можно зафиксировать деревянной шпажкой.
- Залейте скумбрию холодным маринадом так, чтобы жидкость максимально покрывала всю тушку.
- Накройте бутылку пищевой пленкой или пакетом и поставьте в холодильник на 2 суток.
- Через 2 суток достаньте скумбрию из маринада и хорошо просушите бумажными полотенцами.
- Нарежьте рыбу порционными кусочками и подавайте. Луковая шелуха и чай придают ей темный цвет, похожий на копченую скумбрию.