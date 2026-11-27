Больше всего времени при приготовлении классического "Наполеона" уходит на раскатывание и выпекание коржей. Однако этот этап можно пропустить и получить нежный многослойный десерт с заварным кремом даже без духовки.

Известная украинская кулинарка Лилия Цвит поделилась рецептом "ленивого" "Наполеона", для которого вместо коржей достаточно взять обычное слоеное печенье "Ушки". На приготовление торта уйдет всего 30 минут, а после ночи в холодильнике он станет мягким и хорошо пропитанным, отмечает Лилия Цвит. Как приготовить торт "Наполеон" без выпечки? Время : 30 минут + время на пропитывание

: 30 минут + время на пропитывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного печенья "Ушки";

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 60 граммов кукурузного крахмала;

– 800 миллилитров молока;

– 100 граммов сливочного масла. Как приготовить "ленивый" наполеон: смотрите видео Приготовление: В сотейнике с толстым дном смешайте яйца, сахар и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать, чтобы не осталось комочков. Поставьте сотейник на небольшой огонь и варите крем, постоянно помешивая, до загустения. Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до его полного растворения. Перебейте погружным блендером до гладкой консистенции. На дно разъемной формы выложите слой печенья, плотно заполняя всю поверхность. Обильно смажьте заварным кремом. Повторите чередование печенья и крема, сформировав три слоя. Верхний слой также смажьте кремом. Оставшееся печенье измельчите в крошку и посыпьте ею поверхность торта. По желанию дополнительно украсьте десерт. Поставьте торт в холодильник как минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом.