Никакого кипятка и ожогов пальцев: как сделать капусту для голубцов идеально мягкой без варки

Подготовка капусты к голубцам часто становится наименее приятным этапом приготовления. Приходится доставать самую большую кастрюлю, кипятить литры воды и пытаться снять верхние листья с горячего кочана, рискуя обжечь руки паром.

На самом деле можно обойтись вообще без плиты и кипятка – всю работу за вас выполнит обычная морозильная камера. Под действием минусовой температуры влага внутри растительных клеток превращается в кристаллы льда и естественным образом размягчает жесткие волокна.

После медленного оттаивания листья становятся такими же эластичными, податливыми и гибкими, как после классического бланширования, но при этом сохраняют целостность и не рвутся при заворачивании начинки.

Как подготовить капусту в морозилке

Для этого метода выбирайте плотный, свежий кочан без повреждений и подгнивших верхних листьев. Вырезать кочан или заранее разбирать головку не нужно – достаточно положить целую капусту в чистый пакет и отправить в морозильную камеру на 3–4 дня.

Любимое блюдо без лишних хлопот / Фото "Вести Черкасщины"

За сутки до запланированного приготовления переложите замороженный кочан на нижнюю полку холодильника, обязательно поместив его в глубокую миску, так как во время размораживания будет выделяться сок. Не стоит ускорять процесс кипятком или оставлять капусту в теплой комнате: кочан должен оттаять равномерно до самой середины, иначе внутренние замерзшие листья будут ломаться при снятии.

Когда капуста полностью оттает, осторожно снимите мягкие листья один за другим, срежьте ножом утолщение на центральной жилке и смело заворачивайте любимую начинку. Если же времени на предварительную заморозку нет, поможет классическое отваривание с добавлением по 1 столовой ложке уксуса и сахара на каждые 2 литра воды – такой раствор быстро размягчит даже старую зимнюю капусту, сохранив ее прочность.