Блендер или мясорубка: как правильно измельчить лук, чтобы котлеты таяли во рту

Идеальная котлета имеет хрустящую золотистую корочку снаружи и нежную, воздушную текстуру внутри, из которой при разрезании буквально стекает прозрачный сок. Обычно для придания пышности хозяйки добавляют в фарш размоченный в молоке белый хлеб или жирные сливки, но настоящий секрет – в луке.

Именно лук отвечает за разрушение жестких белковых волокон и удержание влаги внутри мясного изделия во время термической обработки. Но среди кулинаров годами ведутся споры: класть ли лук сырым, пассеровать на масле или перетирать в воздушную кашицу. Каждый способ запускает свои процессы в фарше, и только их грамотное сочетание дает ресторанный результат.

Сырой лук против жареного

Сырой лук содержит концентрированный едкий сок, природные органические кислоты и ферменты. Во время вымешивания фарша они действуют как деликатный маринад: расщепляют плотные коллагеновые связи в говядине и свинине еще до того, как котлета попадет на сковороду. Именно сырой лук гарантирует максимальный всплеск сочности, но имеет и обратную сторону – может придавать резкий, слегка грубоватый запах, который нравится далеко не всем.

Поджаренный лук ведет себя иначе. Во время пассерования на сливочном или растительном масле природные сахара карамелизуются, а летучие сернистые соединения испаряются. Он приобретает сладковатый, бархатистый, благородный вкус и глубокий аромат, что подчеркивает вкус жареного мяса.

Ваши котлеты будут сочными / Фото "Вкусные рецепты"

Однако термически обработанный лук почти теряет влагу и ферментную активность: если добавить только его, котлеты получатся невероятно ароматными, но заметно более плотными и сухими.

Профессиональные шеф-повара нашли золотой компромисс: делить лук в соотношении 50 на 50. Первая половина идет в фарш сырой, чтобы сохранить внутреннюю влагу и мягкость, а вторая – золотистой из сковороды для глубокого карамельного вкуса.

Нож, мясорубка или блендер

Способ измельчения напрямую определяет, как поведет себя мясо на сковороде. Нарезка кубиками с помощью острого ножа – идеальное решение исключительно для рубленых котлет, татарских бифштексов или восточных мантов. В крупных кусочках сок запечатывается внутри луковых клеток и высвобождается уже во время жевания. Но для классических котлет нож не подходит: твердые кусочки хрустят на зубах, мешают мясу слипнуться в единое целое, и котлета часто разваливается при переворачивании.

Пропускание через решетку мясорубки вместе с мясом – привычный домашний стандарт. Волокна получаются среднего размера: часть сока сразу увлажняет фарш, а часть остается внутри растительной массы. Это надежный метод, при котором котлеты держат форму, но достичь экстремальной нежности не удастся.

Однако пюре из чаши блендера или мелкой терки – абсолютный победитель в борьбе за суфлейную пышность. Лезвия блендера разрушают клеточные оболочки на микроуровне и высвобождают 100 процентов активного сока. Такое пюре безупречно эмульгируется с мясным белком, делая фарш гладким и воздушным. К тому же лук полностью растворяется в структуре и становится незаметным, что спасает родителей, чьи дети капризничают и выискивают кусочки вареного лука в тарелке. Идеальная формула для домашних котлет

Лучший кулинарный результат дает простой алгоритм: одну часть лука измельчите блендером до состояния сочного пюре, а вторую часть мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Смешайте оба варианта с фаршем, обязательно отбейте мясную массу о дно миски в течение нескольких минут для высвобождения белка миозина и отправьте в холодильник на 20 – 30 минут. За время отдыха холодный сок смягчит мясо, обжаренная часть насытит фарш сладким сливочным ароматом, а готовые котлеты получатся пышными и безупречно сочными.