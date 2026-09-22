Всю жизнь готовили неправильно: добавьте эту ложку в кастрюлю – и пюре станет нежнее крема
Идеальное картофельное пюре не всегда требует добавления масла или сливок. Иногда его кремообразную консистенцию придает совсем другой ингредиент.
Оливковое масло может сделать картофельное пюре не только нежным, но и заметно более легким. В южных регионах Франции этот прием давно используют вместо большого количества масла или сливок.
Что добавляют в пюре вместо масла?
Вместо привычной молочной основы в картофель добавляют немного оливкового масла. Именно оно помогает получить кремовую консистенцию без лишней тяжести.
Лучше всего брать оливковое масло первого отжима: оно сохраняет вкус и питательную ценность. В материале также отмечается, что этот продукт содержит антиоксиданты и ценные жирные кислоты.
Идеальный гарнир / Фото Pexels
Почему пюре становится бархатистым?
Все работает просто: жиры вместе с крахмалом и жидкостью влияют на ощущение кремовости. Благодаря этому пюре с оливковым маслом получается мягким и "шелковистым" даже без большого количества молочных продуктов.
Согласно данным научного обзора, оливковое масло – это традиционный продукт с тысячелетней историей и важная часть средиземноморской диеты.
Сколько масла добавлять?
На 1 килограмм вареного картофеля обычно хватает примерно 3 столовых ложек оливкового масла. Добавлять его лучше постепенно, чтобы не переборщить и довести пюре до нужной кремообразности.
Если вы хотите освежить привычный рецепт без сложных шагов, этот способ может сработать очень хорошо.