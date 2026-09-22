Оливкова олія може зробити картопляне пюре не лише ніжним, а й помітно легшим. У південних регіонах Франції цей трюк давно використовують замість великої кількості масла чи вершків.

Що додають у пюре замість масла?

Замість звичної молочної основи до картоплі додають трохи оливкової олії. Саме вона допомагає отримати кремову консистенцію без зайвої важкості.

Найкраще брати оливкову олію першого віджиму: вона зберігає смак і поживну цінність. У матеріалі також зазначається, що цей продукт містить антиоксиданти та цінні жирні кислоти.

Ідеальний гарнір / Фото Pexels

Чому пюре стає оксамитовим?

Усе працює просто: жири разом із крохмалем і рідиною впливають на відчуття кремовості. Через це пюре з оливковою олією виходить м’яким і "шовковим" навіть без великої кількості молочних продуктів.

За даними наукового огляду, оливкова олія – це традиційний продукт із тисячолітньою історією та важлива частина середземноморської дієти.

Скільки олії додавати?

На 1 кілограм вареної картоплі зазвичай вистачає приблизно 3 столових ложок оливкової олії. Додавати її краще поступово, щоб не переборщити й довести пюре до потрібної кремовості.

Якщо хочете освіжити звичний рецепт без складних кроків, цей спосіб може спрацювати дуже добре.