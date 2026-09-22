Оливковое масло может сделать картофельное пюре не только нежным, но и заметно более легким. В южных регионах Франции этот прием давно используют вместо большого количества масла или сливок.

Что добавляют в пюре вместо масла?

Вместо привычной молочной основы в картофель добавляют немного оливкового масла. Именно оно помогает получить кремовую консистенцию без лишней тяжести.

Лучше всего брать оливковое масло первого отжима: оно сохраняет вкус и питательную ценность. В материале также отмечается, что этот продукт содержит антиоксиданты и ценные жирные кислоты.

Идеальный гарнир / Фото Pexels

Почему пюре становится бархатистым?

Все работает просто: жиры вместе с крахмалом и жидкостью влияют на ощущение кремовости. Благодаря этому пюре с оливковым маслом получается мягким и "шелковистым" даже без большого количества молочных продуктов.

Согласно данным научного обзора, оливковое масло – это традиционный продукт с тысячелетней историей и важная часть средиземноморской диеты.

Сколько масла добавлять?

На 1 килограмм вареного картофеля обычно хватает примерно 3 столовых ложек оливкового масла. Добавлять его лучше постепенно, чтобы не переборщить и довести пюре до нужной кремообразности.

Если вы хотите освежить привычный рецепт без сложных шагов, этот способ может сработать очень хорошо.