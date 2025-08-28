Картофельные зразы – это блюдо, которое состоит из картофельного пюре и вкусной начинки: мясной, овощной или сырной. Когда все готово, ароматные пирожки обжариваются до хрустящей золотистой корочки.

Это блюдо идеально дополнит как домашний ужин, так и праздничный стол. 24 Канал со ссылкой на кулинара @valerikiry делится рецептом картофельных зразов с оригинальной начинкой.

Что известно о картофельных зразах? Термин "зразы", происходящий из польского языка, переводится как "резать" или "нарезать". Однако, украинская интерпретация этого блюда значительно отличается от польской, больше напоминая котлеты из картофеля.



Эти картофельные лепешки овальной формы с хрустящей корочкой могут быть наполнены разнообразными начинками – от сыра до фарша. Их формируют в виде котлет и жарят или запекают. Подают горячими со сметаной или холодными, как перекус.

Как приготовить картофельные зразы?

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки муки;

– соль, перец – по вкусу.



Для начинки:

– 350 граммов грибов;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 400 граммов фарша;

– зубчик чеснока.

Приготовление:

Картофель отварите до мягкости. Пока он готовится, сделайте начинку.

Обжарьте лук с морковью. Добавьте нарезанные грибы, жарьте до испарения влаги, тогда добавьте фарш.

Тушите до готовности, разбивая комочки. В конце соль и специи.

Картофель разомните в пюре. Когда немного остынет, добавьте яйцо, соль, перец, перемешайте.

Из картофельного теста сформируйте зразы, присыпая поверхность и руки мукой. Выложите внутрь начинку и залепите.

Обжарьте зразы до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте к столу как горячими, так и холодными.

Приятного аппетита!

