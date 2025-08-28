Картопляні зрази – це страва, яка складається з картопляного пюре й смачної начинки: м'ясної, овочевої чи сирної. Коли все готово, ароматні пиріжки обсмажуються до хрусткої золотистої скоринки.

Це страва ідеально доповнить як домашню вечерю, так і святковий стіл. 24 Канал з посиланням на кулінарку @valerikiry ділиться рецептом картопляних зразів з оригінальною начинкою.

Що відомо про картопляні зрази? Термін "зрази", що походить з польської мови, перекладається як "різати" або "нарізати". Однак, українська інтерпретація цієї страви значно відрізняється від польської, більше нагадуючи котлети з картоплі.



Ці картопляні коржики овальної форми з хрусткою скоринкою можуть бути наповнені різноманітними начинками – від сиру до фаршу. Їх формують у вигляді котлет і смажать або запікають. Подають гарячими зі сметаною або холодними, як перекус.

Як приготувати картопляні зрази?

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль, перець – до смаку.



Для начинки:

– 350 грамів грибів;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 400 грамів фаршу;

– зубчик часнику.

Покроковий рецепт зразів: дивіться відео

Приготування:

Картоплю відваріть до м'якості. Поки вона готується, зробіть начинку.

Обсмажте цибулю з морквою. Додайте нарізані гриби, смажте до випаровування вологи, тоді додайте фарш.

Тушкуйте до готовності, розбиваючи грудочки. В кінці сіль та спеції.

Картоплю розімніть на пюре. Коли трохи охолоне, додайте яйце, сіль, перець, перемішайте.

З картопляного тіста сформуйте зрази, присипаючи поверхню та руки борошном. Викладіть всередину начинку та заліпіть.

Обсмажте зрази до золотистої скоринки з двох сторін. Подавайте до столу як гарячими, так і холодними.

Смачного!

