Це страва ідеально доповнить як домашню вечерю, так і святковий стіл. 24 Канал з посиланням на кулінарку @valerikiry ділиться рецептом картопляних зразів з оригінальною начинкою.
Що відомо про картопляні зрази?
Термін "зрази", що походить з польської мови, перекладається як "різати" або "нарізати". Однак, українська інтерпретація цієї страви значно відрізняється від польської, більше нагадуючи котлети з картоплі.
Ці картопляні коржики овальної форми з хрусткою скоринкою можуть бути наповнені різноманітними начинками – від сиру до фаршу. Їх формують у вигляді котлет і смажать або запікають. Подають гарячими зі сметаною або холодними, як перекус.
Як приготувати картопляні зрази?
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль, перець – до смаку.
Для начинки:
– 350 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 400 грамів фаршу;
– зубчик часнику.
Покроковий рецепт зразів: дивіться відео
Приготування:
- Картоплю відваріть до м'якості. Поки вона готується, зробіть начинку.
- Обсмажте цибулю з морквою. Додайте нарізані гриби, смажте до випаровування вологи, тоді додайте фарш.
- Тушкуйте до готовності, розбиваючи грудочки. В кінці сіль та спеції.
- Картоплю розімніть на пюре. Коли трохи охолоне, додайте яйце, сіль, перець, перемішайте.
- З картопляного тіста сформуйте зрази, присипаючи поверхню та руки борошном. Викладіть всередину начинку та заліпіть.
- Обсмажте зрази до золотистої скоринки з двох сторін. Подавайте до столу як гарячими, так і холодними.
Смачного!
