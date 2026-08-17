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17 августа, 13:30
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Когда надоела яичница: нежные и сытные кабачковые лепешки на скорую руку

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачковые лепешки с творогом и чесноком – отличная альтернатива привычной яичнице или бутербродам. Вам точно стоит начать день по-новому!

Они готовятся всего за 15 минут без длительного вымешивания теста! А в результате вы получите сочные и нежные блины, которые надолго подарят ощущение сытости.

Как приготовить кабачковые лепешки?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– молодой кабачок;
– творог;
– яйца;
– чеснок;
– соль, перец, свежая зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте молодой кабачок средними кусочками (кожуру чистить не нужно, если она мягкая).
  2. Положите в чашу блендера кабачок, творог, яйца, чеснок, свежую зелень, соль и специи.
  3. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции, после чего добавьте кукурузный крахмал и еще раз быстро перемешайте – масса должна напоминать негустую сметану.
  4. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  5. Обязательно перемешивайте тесто перед каждой порцией, так как крахмал быстро оседает на дно.
  6. Выкладывайте небольшие лепешки ложкой и жарьте на умеренном огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы серединка успела пропечься.
  7. Подавайте горячими со свежей сметаной, йогуртовым соусом или ломтиками летних помидоров.

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