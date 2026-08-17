Когда надоела яичница: нежные и сытные кабачковые лепешки на скорую руку

Кабачковые лепешки с творогом и чесноком – отличная альтернатива привычной яичнице или бутербродам. Вам точно стоит начать день по-новому!

Они готовятся всего за 15 минут без длительного вымешивания теста! А в результате вы получите сочные и нежные блины, которые надолго подарят ощущение сытости. Как приготовить кабачковые лепешки? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– молодой кабачок;

– творог;

– яйца;

– чеснок;

– соль, перец, свежая зелень по вкусу. Приготовление: Нарежьте молодой кабачок средними кусочками (кожуру чистить не нужно, если она мягкая). Положите в чашу блендера кабачок, творог, яйца, чеснок, свежую зелень, соль и специи. Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции, после чего добавьте кукурузный крахмал и еще раз быстро перемешайте – масса должна напоминать негустую сметану. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обязательно перемешивайте тесто перед каждой порцией, так как крахмал быстро оседает на дно. Выкладывайте небольшие лепешки ложкой и жарьте на умеренном огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы серединка успела пропечься. Подавайте горячими со свежей сметаной, йогуртовым соусом или ломтиками летних помидоров.