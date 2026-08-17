17 августа, 13:30
Когда надоела яичница: нежные и сытные кабачковые лепешки на скорую руку
Кабачковые лепешки с творогом и чесноком – отличная альтернатива привычной яичнице или бутербродам. Вам точно стоит начать день по-новому!
Они готовятся всего за 15 минут без длительного вымешивания теста! А в результате вы получите сочные и нежные блины, которые надолго подарят ощущение сытости.
Как приготовить кабачковые лепешки?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– молодой кабачок;
– творог;
– яйца;
– чеснок;
– соль, перец, свежая зелень по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте молодой кабачок средними кусочками (кожуру чистить не нужно, если она мягкая).
- Положите в чашу блендера кабачок, творог, яйца, чеснок, свежую зелень, соль и специи.
- Измельчите все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции, после чего добавьте кукурузный крахмал и еще раз быстро перемешайте – масса должна напоминать негустую сметану.
- Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Обязательно перемешивайте тесто перед каждой порцией, так как крахмал быстро оседает на дно.
- Выкладывайте небольшие лепешки ложкой и жарьте на умеренном огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы серединка успела пропечься.
- Подавайте горячими со свежей сметаной, йогуртовым соусом или ломтиками летних помидоров.