До или после варки: когда нужно снимать пленку с сарделек, чтобы не отрывать ее вместе с мясом

Споры о том, нужно ли очищать сардельки перед употреблением, возникают из-за разнообразия упаковочных материалов, используемых на производстве. Одни оболочки являются естественной частью продукта, тогда как другие выполняют исключительно барьерную функцию, защищая фарш от пересыхания и воздействия внешних факторов.

Натуральная оболочка изготавливается из тщательно очищенных кишок свиней или овец. Она имеет слегка неравномерную толщину, матовую текстуру, часто перевязана кулинарным шпагатом и всегда употребляется в пищу вместе с сочной начинкой. Такие изделия отваривают на слабом огне без бурного кипения, чтобы стенка не разорвалась от внутреннего давления сока.

Коллагеновую оболочку производят из белковых волокон шкур животных. Ее тонкая модификация полностью съедобна, хорошо держит форму и не требует удаления. Если же использован плотный технический слой, производитель обязательно размещает соответствующую маркировку на товарной этикетке.

Очистка сарделек зависит от оболочки / Фото "Стовпинские колбасы"

Пластиковая (полиамидная) или плотная целлюлозная оболочка – это несъедобная техническая упаковка. Она отличается идеально гладкой глянцевой поверхностью, на которую наносят заводские надписи, маркировку или логотипы. Есть такую пленку категорически нельзя, ее всегда полностью удаляют.

Почему пленку снимают именно перед варкой

Согласно правилам технологии приготовления, искусственную полиамидную оболочку всегда снимают с охлажденного продукта еще до опускания в кастрюлю. При нагревании в кипящей воде синтетическая пленка спаивается с белковой структурой фарша.

Если варить сардельку в пленке, снять ее потом без потери половины сочного мясного слоя будет почти невозможно: оболочка будет отрываться мелкими клочками вместе с волокнами.

Чтобы очистить сырую сардельку за 2 секунды, кончиком острого ножа делают небольшой поперечный надрез у края изделия, поддевают край пленки пальцами и стягивают ее цельным чулком. После этого продукт опускают в кипящую воду на 3–5 минут. Если же сарделька изготовлена в тонкой натуральной оболочке, с нее срезают только шнурки, сохраняя естественный слой целым ради максимальной сочности блюда.