"Кровавый" десерт с пауками на Хэллоуин: эффектное угощение для вечеринки за 15 минут
Яркое полупрозрачное желе насыщенного вишневого или клубничного цвета – классическая основа для быстрых праздничных десертов, а на Хэллоуин оно мгновенно превращается в жуткую "кровавую" ловушку для насекомых. Такое угощение не требует выпечки или сложных кулинарных процессов, а выглядит максимально эффектно на любом тематическом столе.
Главная тонкость заключается в двухэтапной заливке и контроле температуры жидкости. Если бросить мармелад в горячее желе, он просто растворится, а если залить все за один раз, фигурки всплывут или, наоборот, осядут на самое дно. Послойное охлаждение позволяет надежно зафиксировать пауков прямо в толще красной массы, создавая объемный эффект застывших в янтаре насекомых.
Как приготовить желейный десерт на Хэллоуин?
- Время: 15 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
желейная основа:
– 2 упаковки клубничного или вишневого сухого желе (по 80 – 90 граммов каждая);
– 700 – 800 миллилитров питьевой воды (в соответствии с инструкцией производителя);
тематический декор:
– 8 – 12 штук мармеладных пауков или червячков;
– 4 – 5 штук мармеладных глаз или других конфет для украшения; посуда для подачи:
– 4 – 5 штук прозрачных пластиковых или стеклянных стаканов.
Приготовление:
- Пересыпьте сухой желейный порошок в глубокую термостойкую емкость, залейте горячей водой в соответствии с инструкцией на упаковке и непрерывно перемешивайте венчиком в течение 2 – 3 минут до полного растворения желатина и сахара.
- Оставьте жидкость на столе до полного остывания до комнатной температуры: горячая основа растопит мармеладные фигурки и сделает поверхность мутной.
- Разлейте охлажденное жидкое желе в прозрачные стаканчики, заполняя каждый примерно наполовину.
- Поставьте емкости в холодильник примерно на 30 – 45 минут, чтобы масса схватилась до состояния мягкого желе и могла удержать вес декора.
- Достаньте стаканчики, выложите на полузастывшую основу по 1 – 2 мармеладных паука или червяка, слегка утопив их лапки в желе.
- Осторожно долейте оставшееся охлажденное жидкое желе до верхнего края и верните стаканчики в холодильник еще на 3 – 4 часа до полного застывания.
- Перед подачей на стол украсьте верхушку каждого десерта оставшимися мармеладными глазками, червячками или поместите на поверхность большого паука.