"Кровавый" десерт с пауками на Хэллоуин: эффектное угощение для вечеринки за 15 минут

Яркое полупрозрачное желе насыщенного вишневого или клубничного цвета – классическая основа для быстрых праздничных десертов, а на Хэллоуин оно мгновенно превращается в жуткую "кровавую" ловушку для насекомых. Такое угощение не требует выпечки или сложных кулинарных процессов, а выглядит максимально эффектно на любом тематическом столе.

Главная тонкость заключается в двухэтапной заливке и контроле температуры жидкости. Если бросить мармелад в горячее желе, он просто растворится, а если залить все за один раз, фигурки всплывут или, наоборот, осядут на самое дно. Послойное охлаждение позволяет надежно зафиксировать пауков прямо в толще красной массы, создавая объемный эффект застывших в янтаре насекомых.

Как приготовить желейный десерт на Хэллоуин?

Время : 15 минут + застывание

: 15 минут + застывание Порций: 4

Ингредиенты:

желейная основа:

– 2 упаковки клубничного или вишневого сухого желе (по 80 – 90 граммов каждая);

– 700 – 800 миллилитров питьевой воды (в соответствии с инструкцией производителя);

тематический декор:

– 8 – 12 штук мармеладных пауков или червячков;

– 4 – 5 штук мармеладных глаз или других конфет для украшения; посуда для подачи:

– 4 – 5 штук прозрачных пластиковых или стеклянных стаканов.

Приготовление: