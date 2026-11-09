Хрустит до самой весны: 3 надежных рецепта квашеной капусты – классическая, с клюквой и яблоками
Ноябрь традиционно считается лучшим периодом для заготовки капусты на зиму, ведь именно после первых ночных заморозков поздние сорта белокочанной капусты накапливают максимальное количество природных сахаров и становятся по-настоящему плотными и сочными. Выбирайте любимые рецепты и приступайте к делу!
Благодаря универсальности базовой овощной основы один и тот же процесс можно легко адаптировать под различные вкусовые акценты. 24 Канал собрал самые популярные вариации и сочетания – осталось только выбрать любимое сочетание и создать шедевр своими руками.
Классическая хрустящая квашеная капуста с морковью
- Время: 20 минут + квашение
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 килограмма белокочанной капусты поздних сортов;
– 300 граммов сладкой сочной моркови;
– 60 граммов каменной поваренной соли без йода;
– 1 чайная ложка семян тмина или укропа;
– 4 лавровых листа;
– 8 горошин черного перца.
Приготовление:
- С кочанов снимите 2 – 3 верхних зеленых листа и отложите их в сторону.
- Капусту разрежьте на 4 части, удалите кочерыжку и нашинкуйте листья тонкой длинной соломкой шириной около 2 – 3 миллиметров.
- Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- На большом столе или в широкой эмалированной миске смешайте капусту с морковью, равномерно посыпьте 60 граммами каменной соли и добавьте семена тмина с горошинами перца.
- Чистыми руками осторожно перемешайте овощи с солью в течение 3 – 4 минут, не давя слишком сильно: волокна должны лишь увлажниться и пустить первый прозрачный сок, но не превратиться в мягкую кашу.
- На дно сухой стеклянной банки вместимостью 3 литра положите 2 лавровых листа.
- Небольшими порциями выкладывайте капусту, каждый раз плотно утрамбовывая ее кулаком или деревянным пестиком, чтобы между слоями не оставалось воздушных пустот, а выделенный сок полностью покрывал поверхность овощей.
- Сверху накройте капусту отложенными целыми листьями, установите небольшой гнет, например стеклянную бутылку с водой, а саму банку поставьте в глубокую миску, куда во время активного брожения будет стекать лишняя пена.
- Оставьте емкость при комнатной температуре от 18 до 21 градуса на 3 – 4 суток.
- Ежедневно по 2 – 3 раза прокалывайте всю толщу капусты чистой деревянной шпажкой до самого дна, выпуская пузырьки углекислого газа, чтобы избежать горечи.
- Когда рассол посветлеет, а пена опустится, удалите верхние листья, закройте банку крышкой и перенесите в подвал или холодильник для длительного хранения.
Незаменимая заготовка / Фото "Господинька"
Пикантная квашеная капуста с клюквой
- Время: 20 минут + квашение
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 килограмма белокочанной капусты;
– 200 граммов моркови;
– 150 граммов свежей или плотной замороженной клюквы;
– 60 граммов каменной поваренной соли;
– 1 столовая ложка белого сахара;
– 6 горошин душистого перца.
Приготовление:
- Капусту очистите от поврежденных листьев, нашинкуйте ровной соломкой, а очищенную морковь натрите тонкими брусочками.
- Клюкву тщательно переберите, промойте в холодной воде и просушите на бумажном полотенце, отбирая исключительно целые твердые ягоды, чтобы они не лопнули преждевременно под весом овощей.
- В широкой миске перемешайте нашинкованную капусту с морковью, солью и 1 столовой ложкой сахара, который ускорит начальную активность молочнокислых бактерий в условиях естественной кислотности северных ягод.
- Слегка помните массу ладонями до появления влажного блеска. Утрамбовывайте капусту в банку слоями толщиной примерно 5 – 7 сантиметров, пересыпая каждый слой горсткой целой клюквы и горошинами душистого перца, действуя аккуратно у стенок посуды, чтобы сохранить оболочку ягод неповрежденной.
- Верхний слой накройте капустными листьями и прижмите грузом.
- Держите емкость в теплом помещении в течение 3 суток, регулярно выпуская газы деревянной спицей два раза в сутки.
- Как только процесс активного газообразования прекратится, переставьте банку в прохладное место, где клюква постепенно придаст рассолу терпкую ягодную свежесть и нежный розовый оттенок.
Ароматная квашеная капуста с мочеными яблоками
- Время: 20 минут + квашение
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 килограмма поздней белокочанной капусты;
– 200 граммов моркови;
– 4 крепких кисло-сладких зеленых яблока;
– 65 граммов каменной поваренной соли;
– 1 столовая ложка натурального пчелиного меда;
– 3 бутона гвоздики;
– 5 горошин душистого перца.
Приготовление:
- Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке, а яблоки вымойте, разрежьте на 4 части и аккуратно удалите семенные коробочки, оставляя плотную кожуру целой для сохранения формы долек во время ферментации.
- Смешайте капусту и морковь в широкой миске с солью, добавьте бутоны гвоздики, душистый перец и разведенный в 2 столовых ложках теплой воды мед, после чего перемешайте руками, не сдавливая слишком сильно, чтобы сохранить хрустящую упругость структуры.
- На дно посуды выложите слой подготовленной капусты высотой 8–10 сантиметров, утрамбуйте кулаком до появления сока, затем плотно разложите четвертинки яблок кожурой вверх в один ряд.
- Повторяйте чередование слоев до заполнения банки, завершая обязательно толстым слоем капусты, полностью погруженным в рассол.
- Накройте заготовку марлей, установите пресс и выдержите в комнате при температуре около 20 градусов в течение 4 суток, обязательно прокалывая содержимое шпажкой сквозь яблочные прослойки ежедневно утром и вечером.
- Готовую капусту вместе с мочеными фруктовыми ломтиками перенесите в прохладное место для окончательного созревания в течение еще 7 – 10 дней.