Знаменитый пирог "2 яйца", который готовится за 5 минут: более пышный и мягкий, чем бисквит

Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего к чаю, а времени на сложные десерты нет, этот рецепт становится идеальным спасением. Пирог на двух яйцах со сметаной и сливочным маслом получается удивительно пышным, нежным и пористым, а хрустящая песочная крошка сверху создает прекрасный контраст с сочными фруктами.

Сливы и абрикосы придают выраженную летнюю кислинку, однако начинку легко адаптировать к любому сезону – от замороженной вишни до свежих яблок или груш. Как быстро испечь пирог к чаю? Время : 10 минут + выпекание

: 10 минут + выпекание Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 110 граммов сахара;

– 120 граммов сметаны;

– 80 граммов сливочного масла;

– 220 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли;

– щепотка ванилина;

– сливы и абрикосы;

посыпка:

– 40 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– 3 – 4 столовые ложки муки. Приготовление: В глубокой миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли и ванилин. Взбейте миксером на высоких оборотах в течение нескольких минут до образования светлой, густой и пышной пены. Добавьте размягченное сливочное масло и сметану комнатной температуры. Аккуратно перемешайте миксером на самой низкой скорости до однородной консистенции. Просейте муку вместе с разрыхлителем и введите ее в яичную смесь в два приема, каждый раз перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы получить гладкое тесто средней густоты. Дно разъемной формы диаметром 18 – 20 сантиметров застелите пергаментом, а бортики смажьте тонким слоем масла и слегка присыпьте мукой. Переложите тесто и разровняйте его поверхность. Для штрейзеля смешайте кусочки мягкого масла, сахар и муку, быстро перетерев все пальцами или вилкой в мелкую аппетитную крошку. Фрукты нарежьте средними ломтиками, выложите поверх теста и щедро посыпьте подготовленной песочной крошкой. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой – она должна выходить из центра пирога сухой. Дайте десерту постоять в форме 5 – 10 минут, снимите бортики и оставьте до полного остывания перед нарезкой.