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17 августа, 08:45
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Знаменитый пирог "2 яйца", который готовится за 5 минут: более пышный и мягкий, чем бисквит

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего к чаю, а времени на сложные десерты нет, этот рецепт становится идеальным спасением. Пирог на двух яйцах со сметаной и сливочным маслом получается удивительно пышным, нежным и пористым, а хрустящая песочная крошка сверху создает прекрасный контраст с сочными фруктами.

Сливы и абрикосы придают выраженную летнюю кислинку, однако начинку легко адаптировать к любому сезону – от замороженной вишни до свежих яблок или груш.

Как быстро испечь пирог к чаю?

  • Время: 10 минут + выпекание
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 яйца;
– 110 граммов сахара;
– 120 граммов сметаны;
– 80 граммов сливочного масла;
– 220 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– сливы и абрикосы;
посыпка: 
– 40 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 – 4 столовые ложки муки.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли и ванилин.
  2. Взбейте миксером на высоких оборотах в течение нескольких минут до образования светлой, густой и пышной пены.
  3. Добавьте размягченное сливочное масло и сметану комнатной температуры.
  4. Аккуратно перемешайте миксером на самой низкой скорости до однородной консистенции.
  5. Просейте муку вместе с разрыхлителем и введите ее в яичную смесь в два приема, каждый раз перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы получить гладкое тесто средней густоты.
  6. Дно разъемной формы диаметром 18 – 20 сантиметров застелите пергаментом, а бортики смажьте тонким слоем масла и слегка присыпьте мукой.
  7. Переложите тесто и разровняйте его поверхность.
  8. Для штрейзеля смешайте кусочки мягкого масла, сахар и муку, быстро перетерев все пальцами или вилкой в мелкую аппетитную крошку.
  9. Фрукты нарежьте средними ломтиками, выложите поверх теста и щедро посыпьте подготовленной песочной крошкой.
  10. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.
  11. Проверяйте готовность деревянной шпажкой – она должна выходить из центра пирога сухой.
  12. Дайте десерту постоять в форме 5 – 10 минут, снимите бортики и оставьте до полного остывания перед нарезкой.

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