Культовый лимонный пирог из сериала "Отчаянные домохозяйки": попробуйте рецепт, как у Бри
Лимонный пирог с меренгой, который поклонники сериала "Отчаянные домохозяйки" хорошо помнят по сериалу, можно приготовить дома без сложных ухищрений.
Этот пирог – вот тот десерт, которым вы точно будете гордиться. А еще – почувствуете себя звездой всемирно известного сериала. Как это сделать – рассказала в Theads pavlovska_just.
Как приготовить лимонный пирог из "Отчаянных домохозяек"?
- Время: 1 час 45 минут + охлаждение
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 150 граммов холодного сливочного масла;
– 6 столовых ложек ледяной воды;
– 300 граммов сахара;
– 60 граммов кукурузного крахмала;
– 360 миллилитров холодной воды;
– 3 яичных желтка;
– 120 миллилитров свежевыжатого лимонного сока;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– 30 граммов сливочного масла;
– 3 яичных белка комнатной температуры;
– пол чайной ложки лимонного сока;
– 100 граммов сахара.
Приготовление:
- Смешайте муку, сахар и соль, добавьте холодное сливочное масло и перетрите все до крошки.
- Влейте ледяную воду, быстро соберите тесто в шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник примерно на час.
- После охлаждения раскатайте тесто, переложите в форму, сформируйте бортики, накройте пергаментом и насыпьте сверху груз.
- Выпекайте основу 15 минут при температуре 200 градусов, затем уберите пергамент с грузом и допекайте еще 10 минут.
- Отделите белки от желтков, выжмите лимонный сок и натрите цедру.
- В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и воду и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
- Не вливайте желтки сразу в горячую массу: сначала смешайте их с несколькими ложками горячей смеси, а затем верните все обратно в кастрюлю.
- Снова поставьте начинку на огонь и после закипания проварите еще 2–3 минуты.
- Снимите с плиты, добавьте сливочное масло, лимонный сок и цедру и перемешайте до однородности.
- Смешайте белки с сахаром и поставьте на водяную баню.
- Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится.
- Начните взбивать белки, добавьте лимонный сок и доведите массу до устойчивых пиков.
После этого соберите пирог: на горячую основу выложите горячую лимонную начинку, сверху распределите меренгу так, чтобы она доходила до краев. Затем поставьте десерт в духовку, разогретую до 175 градусов, еще на 10 – 12 минут.
Готовому пирогу дайте остыть на решетке, а затем оставьте его на ночь в холодильнике.
В чем секрет удачного пирога?
В этом рецепте важны все мелочи. Для теста берут именно холодное масло и ледяную воду, основу сначала выпекают под грузом, а желтки не смешивают с горячей начинкой без предварительной подготовки.
Не менее важна и меренга: белки с сахаром сначала прогревают на водяной бане, а уже потом взбивают до устойчивых пиков. И еще одно условие – не торопиться с подачей, ведь после ночи в холодильнике пирог становится намного вкуснее.