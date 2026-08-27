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27 августа, 13:30
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Культовый лимонный пирог из сериала "Отчаянные домохозяйки": попробуйте рецепт, как у Бри

Лилия Имбировская-Сиваковская

Лимонный пирог с меренгой, который поклонники сериала "Отчаянные домохозяйки" хорошо помнят по сериалу, можно приготовить дома без сложных ухищрений.

Этот пирог – вот тот десерт, которым вы точно будете гордиться. А еще – почувствуете себя звездой всемирно известного сериала. Как это сделать – рассказала в Theads pavlovska_just.

Как приготовить лимонный пирог из "Отчаянных домохозяек"?

  • Время: 1 час 45 минут + охлаждение
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 250 граммов муки; 
– 1 столовая ложка сахара; 
– 1/4 чайной ложки соли; 
– 150 граммов холодного сливочного масла; 
– 6 столовых ложек ледяной воды; 
– 300 граммов сахара; 
– 60 граммов кукурузного крахмала; 
– 360 миллилитров холодной воды; 
– 3 яичных желтка; 
– 120 миллилитров свежевыжатого лимонного сока; 
– 1 столовая ложка лимонной цедры; 
– 30 граммов сливочного масла; 
– 3 яичных белка комнатной температуры; 
– пол чайной ложки лимонного сока; 
– 100 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, сахар и соль, добавьте холодное сливочное масло и перетрите все до крошки.
  2. Влейте ледяную воду, быстро соберите тесто в шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник примерно на час.
  3. После охлаждения раскатайте тесто, переложите в форму, сформируйте бортики, накройте пергаментом и насыпьте сверху груз.
  4. Выпекайте основу 15 минут при температуре 200 градусов, затем уберите пергамент с грузом и допекайте еще 10 минут.
  5. Отделите белки от желтков, выжмите лимонный сок и натрите цедру.
  6. В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и воду и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
  7. Не вливайте желтки сразу в горячую массу: сначала смешайте их с несколькими ложками горячей смеси, а затем верните все обратно в кастрюлю.
  8. Снова поставьте начинку на огонь и после закипания проварите еще 2–3 минуты.
  9. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло, лимонный сок и цедру и перемешайте до однородности.
  10. Смешайте белки с сахаром и поставьте на водяную баню.
  11. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится.
  12. Начните взбивать белки, добавьте лимонный сок и доведите массу до устойчивых пиков.

После этого соберите пирог: на горячую основу выложите горячую лимонную начинку, сверху распределите меренгу так, чтобы она доходила до краев. Затем поставьте десерт в духовку, разогретую до 175 градусов, еще на 10 – 12 минут.

Готовому пирогу дайте остыть на решетке, а затем оставьте его на ночь в холодильнике.

В чем секрет удачного пирога?

В этом рецепте важны все мелочи. Для теста берут именно холодное масло и ледяную воду, основу сначала выпекают под грузом, а желтки не смешивают с горячей начинкой без предварительной подготовки.

Не менее важна и меренга: белки с сахаром сначала прогревают на водяной бане, а уже потом взбивают до устойчивых пиков. И еще одно условие – не торопиться с подачей, ведь после ночи в холодильнике пирог становится намного вкуснее.

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