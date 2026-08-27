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Как приготовить лимонный пирог из "Отчаянных домохозяек"?

Время: 1 час 45 минут + охлаждение

1 час 45 минут + охлаждение Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 150 граммов холодного сливочного масла;

– 6 столовых ложек ледяной воды;

– 300 граммов сахара;

– 60 граммов кукурузного крахмала;

– 360 миллилитров холодной воды;

– 3 яичных желтка;

– 120 миллилитров свежевыжатого лимонного сока;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– 30 граммов сливочного масла;

– 3 яичных белка комнатной температуры;

– пол чайной ложки лимонного сока;

– 100 граммов сахара.

Приготовление:

Смешайте муку, сахар и соль, добавьте холодное сливочное масло и перетрите все до крошки. Влейте ледяную воду, быстро соберите тесто в шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник примерно на час. После охлаждения раскатайте тесто, переложите в форму, сформируйте бортики, накройте пергаментом и насыпьте сверху груз. Выпекайте основу 15 минут при температуре 200 градусов, затем уберите пергамент с грузом и допекайте еще 10 минут. Отделите белки от желтков, выжмите лимонный сок и натрите цедру. В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и воду и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Не вливайте желтки сразу в горячую массу: сначала смешайте их с несколькими ложками горячей смеси, а затем верните все обратно в кастрюлю. Снова поставьте начинку на огонь и после закипания проварите еще 2–3 минуты. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло, лимонный сок и цедру и перемешайте до однородности. Смешайте белки с сахаром и поставьте на водяную баню. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Начните взбивать белки, добавьте лимонный сок и доведите массу до устойчивых пиков.

После этого соберите пирог: на горячую основу выложите горячую лимонную начинку, сверху распределите меренгу так, чтобы она доходила до краев. Затем поставьте десерт в духовку, разогретую до 175 градусов, еще на 10 – 12 минут.

Готовому пирогу дайте остыть на решетке, а затем оставьте его на ночь в холодильнике.

В чем секрет удачного пирога?

В этом рецепте важны все мелочи. Для теста берут именно холодное масло и ледяную воду, основу сначала выпекают под грузом, а желтки не смешивают с горячей начинкой без предварительной подготовки.

Не менее важна и меренга: белки с сахаром сначала прогревают на водяной бане, а уже потом взбивают до устойчивых пиков. И еще одно условие – не торопиться с подачей, ведь после ночи в холодильнике пирог становится намного вкуснее.