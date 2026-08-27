Цей пиріг – це саме той десерт, яким ви точно будете пишатися. А ще – відчуєте себе зіркою популярного на весь світ серіалу. Як це зробити – розповіла у Theads pavlovska_just.

Як приготувати лимонний пиріг з "Відчайдушних домогосподарок"?

Час: 1 година 45 хвилин + охолодження

1 година 45 хвилин + охолодження Порцій: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 150 грамів холодного вершкового масла;

– 6 столових ложок крижаної води;

– 300 грамів цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 360 мілілітрів холодної води;

– 3 яєчні жовтки;

– 120 мілілітрів свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 столова ложка лимонної цедри;

– 30 грамів вершкового масла;

– 3 яєчні білки кімнатної температури;

– пів чайної ложки лимонного соку;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Змішайте борошно, цукор і сіль, додайте холодне вершкове масло та перетріть усе до крихти. Влийте крижану воду, швидко зберіть тісто в кулю, загорніть у плівку та поставте в холодильник приблизно на годину. Після охолодження розкачайте тісто, перекладіть у форму, сформуйте бортики, накрийте пергаментом і насипте зверху вантаж. Випікайте основу 15 хвилин за температури 200 градусів, потім приберіть пергамент із вантажем і допікайте ще 10 хвилин. Відокремте білки від жовтків, вичавіть лимонний сік і натріть цедру. У каструлі з’єднайте цукор, кукурудзяний крохмаль і воду та варіть, постійно помішуючи, доки суміш не загусне. Не вливайте жовтки одразу в гарячу масу: спочатку змішайте їх із кількома ложками гарячої суміші, а потім поверніть усе назад у каструлю. Знову поставте начинку на вогонь і після закипання проваріть ще 2 – 3 хвилини. Зніміть з плити, додайте вершкове масло, лимонний сік і цедру та перемішайте до однорідності. З’єднайте білки з цукром і поставте на водяну баню. Перемішуйте, доки цукор повністю не розчиниться. Почніть збивати білки, додайте лимонний сік і доведіть масу до стійких піків.

Після цього зберіть пиріг: на гарячу основу викладіть гарячу лимонну начинку, зверху розподіліть меренгу так, щоб вона доходила до країв. Потім поставте десерт у духовку, розігріту до 175 градусів, ще на 10 – 12 хвилин.

Готовому пирогу дайте охолонути на решітці, а потім залиште його на ніч у холодильнику.

У чому секрет вдалого пирога?

У цьому рецепті важливі всі дрібниці. Для тіста беруть саме холодне масло й крижану воду, основу спочатку печуть під вантажем, а жовтки не змішують із гарячою начинкою без підготовки.

Не менш важлива й меренга: білки з цукром спершу прогрівають на водяній бані, а вже потім збивають до стійких піків. І ще одна умова – не поспішати з подачею, бо після ночі в холодильнику пиріг стає набагато кращим.