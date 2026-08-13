Летний маринад для гриля: розмарин, цитрусовые и зелень для мяса и рыбы

Два простых маринада, которые помогают мясу и рыбе на гриле стать более ароматными, сочными и по-летнему свежими. Именно так действуют два маринада, которые рекомендуют для мяса и рыбы: – легкие, свежие и без лишних сложностей.

Вкусное мясо или рыба на гриле часто теряют в качестве не из-за самого продукта, а из-за маринада, который не успевает придать ни аромата, ни сочности. Именно на таком балансе и построена подборка рецептов, которой поделился шеф-повар Lrytas.

Маринад с розмарином и апельсином для мяса

В первом варианте шеф сочетает розмарин, апельсин, чеснок, коричневый сахар и несколько свежих трав. Такая комбинация одновременно подчеркивает вкус и помогает мясу красиво карамелизоваться во время жарки.

Ингредиенты:

– горсть сухих свежих листиков розмарина;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка коричневого сахара;

– горсть свежего орегано;

– горсть свежего эстрагона;

– 120 миллилитров оливкового масла;

– примерно 100 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока;

– соль и черный перец.

Приготовление:

Все ингредиенты рекомендуется положить в блендер и взбить до однородной консистенции. Если блендера нет, зелень и чеснок можно очень мелко нарезать, а затем смешать с остальными ингредиентами.

Этот маринад лучше всего подходит к свинине и говядине, но им можно приправить и курицу. Мясо следует мариновать не менее 3 часов, а еще лучше – оставить на ночь. Чем дольше оно стоит в маринаде, тем насыщеннее будет вкус.

Петрушка, цитрусовые и гранатовый сок для мяса или рыбы

Второй маринад получился еще более легким и свежим. Здесь петрушка, лимон, зеленый лук и немного гранатового сока создают яркий летний соус, который хорошо подчеркивает вкус нежного мяса или рыбы.

Ингредиенты:

– горсть свежей петрушки;

– сок 2 лимонов;

– цедра 1 лимона;

– примерно 50 миллилитров гранатового сока;

– небольшой пучок зеленого лука;

– 1 зубчик чеснока;

– 120 мл оливкового масла;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной массы. По желанию петрушку, зеленый лук и чеснок можно очень мелко нарезать вручную.

Этого количества хватает примерно на 1 килограмм мяса или рыбы. Выбранную свиную вырезку, говяжий стейк или рыбное филе нужно нарезать тонко, обильно смазать маринадом и оставить как минимум на 45 минут.

Жарить нужно на хорошо разогретом гриле примерно по 2 минуты с каждой стороны – точное время зависит от толщины кусков.