Топ-3 рецепта тыквенного пирога: классический, с творогом и с орехами и медом
Тыквенный пирог – прекрасная возможность насладиться осенними нотками. Выбирайте любимую начинку и добавьте хорошего настроения к чаепитию.
Тыквенный пирог таит в себе один приятный секрет: он легко адаптируется под разное настроение – от простого домашнего варианта до более десертного и сытного. А еще в нем хорошо работает осенняя логика выпечки: тыква придает влажность, специи усиливают аромат, а после остывания текстура становится плотнее и нежнее.
Как приготовить простой тыквенный пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов тыквенного пюре;
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 180 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1/2 чайной ложки молотого имбиря;
– щепотка мускатного ореха;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром.
- Добавьте тыквенное пюре и масло, перемешайте.
- Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты.
- Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 40–45 минут.
- Перед подачей дайте пирогу полностью остыть.
Как приготовить тыквенный пирог с творожной начинкой?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты для теста:
– 250 граммов тыквенного пюре;
– 2 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 180 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка корицы.
для творожной начинки:
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 60 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Для теста смешайте яйца, сахар, тыквенное пюре и растительное масло.
- Добавьте муку, разрыхлитель и корицу.
- Для начинки перетрите творог с яйцом, сахаром, ванилью и крахмалом.
- В форму выложите половину тыквенного теста, сверху – творожную начинку, затем оставшееся тесто.
- Выпекайте при 175 градусах около 45 минут.
- Полностью остудите пирог перед нарезкой.
Как приготовить тыквенный пирог с медом и орехами?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов тыквенного пюре;
– 2 яйца;
– 100 граммов меда;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 200 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 70 граммов грецких орехов;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1/2 чайной ложки имбиря;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Взбейте яйца с медом.
- Добавьте тыквенное пюре и масло.
- Всыпьте муку, разрыхлитель, корицу, имбирь и соль.
- Добавьте измельченные грецкие орехи и перемешайте.
- Переложите тесто в форму.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут.
- Остудите готовый пирог и по желанию украсьте орехами и тонкой струйкой меда.