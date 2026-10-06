Топ-3 рецепта тыквенного пирога: классический, с творогом и с орехами и медом

Тыквенный пирог – прекрасная возможность насладиться осенними нотками. Выбирайте любимую начинку и добавьте хорошего настроения к чаепитию.

Тыквенный пирог таит в себе один приятный секрет: он легко адаптируется под разное настроение – от простого домашнего варианта до более десертного и сытного. А еще в нем хорошо работает осенняя логика выпечки: тыква придает влажность, специи усиливают аромат, а после остывания текстура становится плотнее и нежнее.

Как приготовить простой тыквенный пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов тыквенного пюре;

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 180 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1/2 чайной ложки молотого имбиря;

– щепотка мускатного ореха;

– щепотка соли.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте тыквенное пюре и масло, перемешайте. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль. Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 градусах примерно 40–45 минут. Перед подачей дайте пирогу полностью остыть.

Как приготовить тыквенный пирог с творожной начинкой?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов тыквенного пюре;

– 2 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 180 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка корицы.

для творожной начинки:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 60 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Для теста смешайте яйца, сахар, тыквенное пюре и растительное масло. Добавьте муку, разрыхлитель и корицу. Для начинки перетрите творог с яйцом, сахаром, ванилью и крахмалом. В форму выложите половину тыквенного теста, сверху – творожную начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте при 175 градусах около 45 минут. Полностью остудите пирог перед нарезкой.

Как приготовить тыквенный пирог с медом и орехами?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов тыквенного пюре;

– 2 яйца;

– 100 граммов меда;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 200 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 70 граммов грецких орехов;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1/2 чайной ложки имбиря;

– щепотка соли.

Приготовление: