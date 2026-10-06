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6 октября, 16:30
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Топ-3 рецепта тыквенного пирога: классический, с творогом и с орехами и медом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тыквенный пирог – прекрасная возможность насладиться осенними нотками. Выбирайте любимую начинку и добавьте хорошего настроения к чаепитию.

Тыквенный пирог таит в себе один приятный секрет: он легко адаптируется под разное настроение – от простого домашнего варианта до более десертного и сытного. А еще в нем хорошо работает осенняя логика выпечки: тыква придает влажность, специи усиливают аромат, а после остывания текстура становится плотнее и нежнее.

Как приготовить простой тыквенный пирог?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 300 граммов тыквенного пюре; 
– 2 яйца; 
– 150 граммов сахара; 
– 100 миллилитров растительного масла; 
– 180 граммов муки; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 1 чайная ложка корицы; 
– 1/2 чайной ложки молотого имбиря; 
– щепотка мускатного ореха; 
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром.
  2. Добавьте тыквенное пюре и масло, перемешайте.
  3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль.
  4. Соедините сухие и жидкие ингредиенты.
  5. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом.
  6. Выпекайте при 180 градусах примерно 40–45 минут.
  7. Перед подачей дайте пирогу полностью остыть.

Как приготовить тыквенный пирог с творожной начинкой?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты для теста: 
– 250 граммов тыквенного пюре; 
– 2 яйца; 
– 120 граммов сахара; 
– 80 миллилитров растительного масла; 
– 180 граммов муки; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 1 чайная ложка корицы.
для творожной начинки: 
– 300 граммов творога; 
– 1 яйцо; 
– 60 граммов сахара; 
– 1 пакетик ванильного сахара; 
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. Для теста смешайте яйца, сахар, тыквенное пюре и растительное масло.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и корицу.
  3. Для начинки перетрите творог с яйцом, сахаром, ванилью и крахмалом.
  4. В форму выложите половину тыквенного теста, сверху – творожную начинку, затем оставшееся тесто.
  5. Выпекайте при 175 градусах около 45 минут.
  6. Полностью остудите пирог перед нарезкой.

Как приготовить тыквенный пирог с медом и орехами?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 300 граммов тыквенного пюре; 
– 2 яйца; 
– 100 граммов меда; 
– 80 миллилитров растительного масла; 
– 200 граммов муки; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 70 граммов грецких орехов; 
– 1 чайная ложка корицы; 
– 1/2 чайной ложки имбиря; 
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с медом.
  2. Добавьте тыквенное пюре и масло.
  3. Всыпьте муку, разрыхлитель, корицу, имбирь и соль.
  4. Добавьте измельченные грецкие орехи и перемешайте.
  5. Переложите тесто в форму.
  6. Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут.
  7. Остудите готовый пирог и по желанию украсьте орехами и тонкой струйкой меда.