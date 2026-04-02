Идеальный шашлык: пошаговый рецепт маринада, который будут хвалить все гости

В шашлыке важен не только сочный кусок мяса, но и в чем именно его мариновали. Потому что даже хороший ошеек легко сделать обычным, если прогадать с простыми вещами – солью, луком и специями.

Часто лучше всего работает не сложный маринад из десятка ингредиентов, а несколько точных компонентов, которые не перебивают вкус мяса, сообщает Виктория Козина в тиктоке. Например, лук до сих пор остается одним из самых удачных вариантов – он дает сочность, мягкость и замечательный аромат.

В чем мариновать шашлык?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма ошейка;

– 500 граммов лука;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки масла;

– 1,5 чайной ложки специй к мясу 5 чайной ложки специй к мясу;

– паприка по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Ошеек нарежьте не слишком мелкими кусочками и переложите в глубокую емкость. Добавьте соль, паприку, черный молотый перец и специи к мясу. Отдельно всыпьте закарпатские специи, в состав которых входят розмарин, тимьян и другие ароматные травы. Лук натрите на терке и добавьте к мясу. Именно он делает маринад особенно удачным, хорошо пропитывает кусочки и помогает мясу стать мягче. После этого все тщательно вымешайте руками, чтобы специи и лук равномерно покрыли каждый кусок. В конце влейте масло и еще раз хорошо перемешайте. Подготовленное мясо поставьте мариноваться на ночь, чтобы оно успело хорошо пропитаться вкусами и ароматами.

Как замариновать любое мясо?

Маринад стоит подбирать под конкретное мясо, советует Евгений Клопотенко. Если кусок суховатый, ему нужен маринад, который поможет удержать влагу – например, с маслом, луком или рассолом. Если мясо жесткое стоит выбрать: горчицу, киви, луковый сок или кисломолочные продукты, которые постепенно смягчают волокна. Именно поэтому универсального маринада не существует.

Для сухого мяса важно добавить сочности, для жесткого – сделать его мягче, а для качественного свежего куска иногда действительно достаточно лишь соли и перца.

Обратим внимание! Чтобы мясо хорошо промариновалось, его лучше сразу нарезать небольшими кусочками примерно одинакового размера.

Перед маринованием желательно, чтобы мясо не было слишком холодным. Если оно имеет комнатную температуру, маринад начинает действовать быстрее, а специи и другие ингредиенты лучше проникают внутрь.

