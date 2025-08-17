Лето скоро уходит, а значит, стоит насладиться жаркими днями на природе. Взять с собой сочное мясо – отличная идея, а главное – правильно его замариновать.

У каждого есть свой секретный маринад для шашлыка, но никогда не лишнее немного поэкспериментировать. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептами портала Grill makers и выбрать маринад на той основе, которая больше всего приходится вам по вкусу.

Как вкусно замариновать шашлык?

На кефире

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 1 литр кефира;

– 2 – 3 лука;

– половинка лимона;

– пол пачки сливочного масла;

– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Мясо хорошо промойте и нарежьте средними кусочками. Переложите в миску, добавьте порезанный кольцами лук. Сбрызните лимонным соком, посолите и присыпьте специями. Залейте кефиром, тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на ночь для маринования. Во время жарки шашлыка периодически смазывайте кусочки мяса на шампурах растопленным сливочным маслом.

На пиве

Ингредиенты:

– 1 килограмм мяса;

– 2 стакана пива;

– 1 стакан яблочного уксуса;

– 20 граммов копченого сала;

– 1 – 2 луковицы;

– 2 столовые ложки изюма;

– 2 столовые ложки сливок;

– гвоздика, соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте пиво с уксусом, добавьте гвоздику, изюм, соль и перец. Тщательно перемешайте и залейте этим маринадом мясо. Оставьте мариноваться на ночь или даже дольше. После этого достаньте мясо, обсушите, а маринад сохраните. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Сало порежьте кусочками и вытопите на сковороде. Добавьте лук и мясо, и немного обжарьте до образования аппетитной корочки. Доведите мясо до готовности на огне, поливая маринадом.

На майонезе

Ингредиенты:

– 3 килограмма свинины;

– 125 граммов майонеза;

– 50 граммов уксуса;

– 50 граммов горчицы;

– 4 – 6 луковиц;

– 0,5 литра холодной кипяченой воды;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарежьте средними кусками. Лук очистите и порежьте толстыми кольцами. К мясу добавьте майонез, горчицу, соль и перец, влейте воду с уксусом и хорошо перемешайте. Затем положите туда лук, снова все тщательно размешайте и попробуйте маринад на вкус. При необходимости добавьте больше соли, перца или специй. Поставьте мясо под пресс и оставьте мариноваться на ночь. Готовьте на огне и подавайте с любимым соусом.

А чтобы шашлык был особенно вкусным, важно выбирать только свежее мясо. Есть один простой секрет, который поможет сделать это безошибочно.