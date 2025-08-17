Сочность и нежность гарантирована: 3 оригинальных маринада, с которыми шашлык будет незабываемым
- Правильный маринад – основа удачного шашлыка.
- Основой маринада обычно является пиво, кефир или майонез.
Лето скоро уходит, а значит, стоит насладиться жаркими днями на природе. Взять с собой сочное мясо – отличная идея, а главное – правильно его замариновать.
У каждого есть свой секретный маринад для шашлыка, но никогда не лишнее немного поэкспериментировать. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептами портала Grill makers и выбрать маринад на той основе, которая больше всего приходится вам по вкусу.
Как вкусно замариновать шашлык?
На кефире
Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 1 литр кефира;
– 2 – 3 лука;
– половинка лимона;
– пол пачки сливочного масла;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Мясо хорошо промойте и нарежьте средними кусочками.
- Переложите в миску, добавьте порезанный кольцами лук.
- Сбрызните лимонным соком, посолите и присыпьте специями.
- Залейте кефиром, тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на ночь для маринования.
- Во время жарки шашлыка периодически смазывайте кусочки мяса на шампурах растопленным сливочным маслом.
На пиве
Ингредиенты:
– 1 килограмм мяса;
– 2 стакана пива;
– 1 стакан яблочного уксуса;
– 20 граммов копченого сала;
– 1 – 2 луковицы;
– 2 столовые ложки изюма;
– 2 столовые ложки сливок;
– гвоздика, соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте пиво с уксусом, добавьте гвоздику, изюм, соль и перец. Тщательно перемешайте и залейте этим маринадом мясо. Оставьте мариноваться на ночь или даже дольше.
- После этого достаньте мясо, обсушите, а маринад сохраните.
- Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Сало порежьте кусочками и вытопите на сковороде.
- Добавьте лук и мясо, и немного обжарьте до образования аппетитной корочки.
- Доведите мясо до готовности на огне, поливая маринадом.
На майонезе
Ингредиенты:
– 3 килограмма свинины;
– 125 граммов майонеза;
– 50 граммов уксуса;
– 50 граммов горчицы;
– 4 – 6 луковиц;
– 0,5 литра холодной кипяченой воды;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Мясо нарежьте средними кусками.
- Лук очистите и порежьте толстыми кольцами.
- К мясу добавьте майонез, горчицу, соль и перец, влейте воду с уксусом и хорошо перемешайте.
- Затем положите туда лук, снова все тщательно размешайте и попробуйте маринад на вкус. При необходимости добавьте больше соли, перца или специй.
- Поставьте мясо под пресс и оставьте мариноваться на ночь.
- Готовьте на огне и подавайте с любимым соусом.
А чтобы шашлык был особенно вкусным, важно выбирать только свежее мясо. Есть один простой секрет, который поможет сделать это безошибочно.