17 августа, 16:40
3

Сочность и нежность гарантирована: 3 оригинальных маринада, с которыми шашлык будет незабываемым

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Правильный маринад – основа удачного шашлыка.
  • Основой маринада обычно является пиво, кефир или майонез.

Лето скоро уходит, а значит, стоит насладиться жаркими днями на природе. Взять с собой сочное мясо – отличная идея, а главное – правильно его замариновать.

У каждого есть свой секретный маринад для шашлыка, но никогда не лишнее немного поэкспериментировать. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептами портала Grill makers и выбрать маринад на той основе, которая больше всего приходится вам по вкусу.

Как вкусно замариновать шашлык?

На кефире

Ингредиенты
– 1 килограмм свинины;
– 1 литр кефира;
– 2 – 3 лука;
– половинка лимона;
– пол пачки сливочного масла;
– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо хорошо промойте и нарежьте средними кусочками.
  2. Переложите в миску, добавьте порезанный кольцами лук.
  3. Сбрызните лимонным соком, посолите и присыпьте специями.
  4. Залейте кефиром, тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на ночь для маринования.
  5. Во время жарки шашлыка периодически смазывайте кусочки мяса на шампурах растопленным сливочным маслом.

На пиве

Ингредиенты
– 1 килограмм мяса;
– 2 стакана пива;
– 1 стакан яблочного уксуса;
– 20 граммов копченого сала;
– 1 – 2 луковицы;
– 2 столовые ложки изюма;
– 2 столовые ложки сливок;
– гвоздика, соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте пиво с уксусом, добавьте гвоздику, изюм, соль и перец. Тщательно перемешайте и залейте этим маринадом мясо. Оставьте мариноваться на ночь или даже дольше.
  2. После этого достаньте мясо, обсушите, а маринад сохраните.
  3. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Сало порежьте кусочками и вытопите на сковороде.
  4. Добавьте лук и мясо, и немного обжарьте до образования аппетитной корочки.
  5. Доведите мясо до готовности на огне, поливая маринадом.

На майонезе

Ингредиенты
– 3 килограмма свинины;
– 125 граммов майонеза;
– 50 граммов уксуса;
– 50 граммов горчицы;
– 4 – 6 луковиц;
– 0,5 литра холодной кипяченой воды;
– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте средними кусками.
  2. Лук очистите и порежьте толстыми кольцами.
  3. К мясу добавьте майонез, горчицу, соль и перец, влейте воду с уксусом и хорошо перемешайте.
  4. Затем положите туда лук, снова все тщательно размешайте и попробуйте маринад на вкус. При необходимости добавьте больше соли, перца или специй.
  5. Поставьте мясо под пресс и оставьте мариноваться на ночь.
  6. Готовьте на огне и подавайте с любимым соусом.

А чтобы шашлык был особенно вкусным, важно выбирать только свежее мясо. Есть один простой секрет, который поможет сделать это безошибочно.