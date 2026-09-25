И в борщ, и в винегрет: как заготовить упругую маринованную свеклу на всю зиму
Зимой подготовка свеклы для классических блюд нередко отнимает немало времени: корнеплоды долго варятся, пачкают посуду и требуют длительного охлаждения. Универсальная маринованная свекла в банках – это готовая стратегическая основа для насыщенного борща, пикантного винегрета или быстрых праздничных салатов.
Благодаря правильному маринаду с сбалансированной кисло-сладкой ноткой и добавке чеснока кусочки остаются яркими, упругими, сочными и не разваливаются при дальнейшей кулинарной обработке.
Как легко замариновать свеклу?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма свеклы;
в каждую банку объемом 0,5 – 1 литр:
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 – 6 горошин черного перца;
– 1 – 2 горошины душистого перца;
маринад (на 1 литр воды):
– 1 литр воды;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 100 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Выберите небольшие, плотные корнеплоды с тонкой кожицей – это позволит получить аккуратные одинаковые кружочки и обеспечит равномерное проваривание.
- Тщательно вымойте их щеткой от земли, не срезая хвостики, чтобы сок не вымылся в воду.
- Положите свеклу в кастрюлю, залейте холодной водой и варите после закипания примерно 40 – 50 минут.
- Корнеплоды должны легко прокалываться зубочисткой у основания, но внутри оставаться плотными и упругими – разваривать до состояния пюре категорически не стоит.
- Слейте кипяток, залейте овощи ледяной водой на несколько минут, чтобы их было легче очистить, после чего аккуратно снимите кожуру и нарежьте свеклу ровными кружочками толщиной около 5 – 7 миллиметров (по желанию можно нарезать брусочками или кубиками).
- На дно заранее промытых и просушенных банок выложите по одному лавровому листику, очищенные зубчики чеснока (можно разрезать пополам) и горошины перца.
- Плотно, но без излишнего давления наполните банки нарезанной кружочками свеклой почти до самого верха.
- Для маринада в сотейнике смешайте 1 литр воды, соль и сахар, доведите до бурного кипения, чтобы все кристаллы растворились, почему влейте уксус, дайте покипеть еще 30 – 40 секунд и снимите с огня.
- Осторожно залейте банки со свеклой кипящим маринадом до краев.
- Дно широкой кастрюли выстелите хлопчатобумажным полотенцем, поставьте банки, накройте их прокипяченными крышками (не закручивая) и залейте в кастрюлю теплую воду по плечи стеклянной тары.
- Доведите воду до умеренного кипения и стерилизуйте: банки объемом 0,5 литра – 12 – 15 минут, литровые – 18 – 20 минут.
- Осторожно выньте банки, герметично закатайте ключом или плотно закрутите крышками твист-оф, переверните вверх дном, укутайте пледом до полного остывания и уложите на хранение в темное сухое место.