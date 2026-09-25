И в борщ, и в винегрет: как заготовить упругую маринованную свеклу на всю зиму

Зимой подготовка свеклы для классических блюд нередко отнимает немало времени: корнеплоды долго варятся, пачкают посуду и требуют длительного охлаждения. Универсальная маринованная свекла в банках – это готовая стратегическая основа для насыщенного борща, пикантного винегрета или быстрых праздничных салатов.

Благодаря правильному маринаду с сбалансированной кисло-сладкой ноткой и добавке чеснока кусочки остаются яркими, упругими, сочными и не разваливаются при дальнейшей кулинарной обработке. Как легко замариновать свеклу? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма свеклы;

в каждую банку объемом 0,5 – 1 литр:

– 1 лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 – 6 горошин черного перца;

– 1 – 2 горошины душистого перца;

маринад (на 1 литр воды):

– 1 литр воды;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 100 миллилитров уксуса. Приготовление: Выберите небольшие, плотные корнеплоды с тонкой кожицей – это позволит получить аккуратные одинаковые кружочки и обеспечит равномерное проваривание. Тщательно вымойте их щеткой от земли, не срезая хвостики, чтобы сок не вымылся в воду. Положите свеклу в кастрюлю, залейте холодной водой и варите после закипания примерно 40 – 50 минут. Корнеплоды должны легко прокалываться зубочисткой у основания, но внутри оставаться плотными и упругими – разваривать до состояния пюре категорически не стоит. Слейте кипяток, залейте овощи ледяной водой на несколько минут, чтобы их было легче очистить, после чего аккуратно снимите кожуру и нарежьте свеклу ровными кружочками толщиной около 5 – 7 миллиметров (по желанию можно нарезать брусочками или кубиками). На дно заранее промытых и просушенных банок выложите по одному лавровому листику, очищенные зубчики чеснока (можно разрезать пополам) и горошины перца. Плотно, но без излишнего давления наполните банки нарезанной кружочками свеклой почти до самого верха. Для маринада в сотейнике смешайте 1 литр воды, соль и сахар, доведите до бурного кипения, чтобы все кристаллы растворились, почему влейте уксус, дайте покипеть еще 30 – 40 секунд и снимите с огня. Осторожно залейте банки со свеклой кипящим маринадом до краев. Дно широкой кастрюли выстелите хлопчатобумажным полотенцем, поставьте банки, накройте их прокипяченными крышками (не закручивая) и залейте в кастрюлю теплую воду по плечи стеклянной тары. Доведите воду до умеренного кипения и стерилизуйте: банки объемом 0,5 литра – 12 – 15 минут, литровые – 18 – 20 минут. Осторожно выньте банки, герметично закатайте ключом или плотно закрутите крышками твист-оф, переверните вверх дном, укутайте пледом до полного остывания и уложите на хранение в темное сухое место.