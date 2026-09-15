15 сентября, 09:19
Легенда украинского погреба: как приготовить те самые маринованные яблоки из детства, как из бочки
Маринованные яблоки – это настоящее кулинарное наследие и живая легенда традиционной украинской кухни, вкус которой невозможно спутать ни с чем.
Когда-то их квасили в огромных дубовых бочках, пересыпая свежей ржаной соломой, а зимой доставали ледяные, упругие и слегка газированные плоды, которые искрились на языке кисло-сладкой свежестью. Этот легендарный вкус из детства легко воссоздать на собственной кухне, рассказывает инстаграм-аккаунт bude_smachno_razom.
Как приготовить моченые яблоки из детства?
- Время: 30 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– яблоки поздних сортов;
– 1,7 литра воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки меда;
– листья вишни, малины или смородины.
Вкус детства в банке: смотрите видео
Приготовление:
- Отберите для заготовки исключительно плотные, целые и упругие плоды без вмятин, трещин и червоточин, тщательно вымойте их в прохладной воде и обсушите.
- На дно тщательно вымытой 3-литровой банки выложите промытые листики вишни и малины, которые придадут плодам неповторимый лесной аромат и дополнительную прочность кожицы.
- Плотно уложите яблоки в банку рядами, стараясь оставлять как можно меньше пустот между плодами.
- В холодной или слегка теплой фильтрованной воде растворите каменную соль и жидкий мед, перемешивая до полной однородности рассола.
- Залейте яблоки медовой заливкой до самого верха, чтобы плоды были полностью погружены в жидкость и не соприкасались с воздухом.
- Накройте банку марлей или свободной крышкой и оставьте в комнате при температуре 18 – 22 градусов на 3 – 4 дня для запуска естественного брожения.
- Периодически проверяйте уровень жидкости: яблоки будут активно впитывать влагу, поэтому обязательно подливайте немного свежего рассола или воды, чтобы верхние плоды не темнели и не подсыхали.
- Когда рассол слегка помутнеет и начнет образовываться легкая пенка, закройте банку плотной капроновой крышкой и перенесите в прохладное темное место – погреб или холодильник.
- Примерно через 30 – 40 дней медленного созревания в прохладе легендарные моченые яблоки обретут свою фирменную хрусткость, нежную упругость и неповторимый вкус.