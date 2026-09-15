Легенда украинского погреба: как приготовить те самые маринованные яблоки из детства, как из бочки

Маринованные яблоки – это настоящее кулинарное наследие и живая легенда традиционной украинской кухни, вкус которой невозможно спутать ни с чем.

Когда-то их квасили в огромных дубовых бочках, пересыпая свежей ржаной соломой, а зимой доставали ледяные, упругие и слегка газированные плоды, которые искрились на языке кисло-сладкой свежестью. Этот легендарный вкус из детства легко воссоздать на собственной кухне, рассказывает инстаграм-аккаунт bude_smachno_razom. Как приготовить моченые яблоки из детства? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– яблоки поздних сортов;

– 1,7 литра воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки меда;

– листья вишни, малины или смородины. Вкус детства в банке: смотрите видео Приготовление: Отберите для заготовки исключительно плотные, целые и упругие плоды без вмятин, трещин и червоточин, тщательно вымойте их в прохладной воде и обсушите. На дно тщательно вымытой 3-литровой банки выложите промытые листики вишни и малины, которые придадут плодам неповторимый лесной аромат и дополнительную прочность кожицы. Плотно уложите яблоки в банку рядами, стараясь оставлять как можно меньше пустот между плодами. В холодной или слегка теплой фильтрованной воде растворите каменную соль и жидкий мед, перемешивая до полной однородности рассола. Залейте яблоки медовой заливкой до самого верха, чтобы плоды были полностью погружены в жидкость и не соприкасались с воздухом. Накройте банку марлей или свободной крышкой и оставьте в комнате при температуре 18 – 22 градусов на 3 – 4 дня для запуска естественного брожения. Периодически проверяйте уровень жидкости: яблоки будут активно впитывать влагу, поэтому обязательно подливайте немного свежего рассола или воды, чтобы верхние плоды не темнели и не подсыхали. Когда рассол слегка помутнеет и начнет образовываться легкая пенка, закройте банку плотной капроновой крышкой и перенесите в прохладное темное место – погреб или холодильник. Примерно через 30 – 40 дней медленного созревания в прохладе легендарные моченые яблоки обретут свою фирменную хрусткость, нежную упругость и неповторимый вкус.