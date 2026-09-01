Все бросились консервировать арбуз: простой рецепт, с которым точно все получится

Сочный арбуз – один из бесспорных лидеров лета. Но что мешает сохранить его вкус и на зиму?

Маринованный арбуз – это необычная, освежающая и невероятно вкусная закуска, способная удивить даже самых взыскательных гурманов за праздничным или повседневным столом. Кисло-сладкий маринад на основе лимонной кислоты, без резкого уксусного запаха, подчеркивает естественную сладость ягоды, а мякоть остается сочной, упругой и приятно хрустит, рассказывает tanya_akopyan_recepty. Как замариновать арбуз? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– около 1,5–2 килограммов спелого плотного арбуза;

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1,2–1,5 литра кипятка для заливки. Сохраняем вкус лета на зиму: смотрите видео Приготовление: Арбуз тщательно вымойте под проточной водой, нарежьте порционными треугольниками или брусочками, которые удобно проходят через горлышко банки (кожуру можно оставить или срезать по желанию). Сложите кусочки арбуза в чистую сухую стерилизованную 3-литровую банку, заполняя ее до самого верха без излишнего давления. Залейте банку кипятком до краев, неплотно накройте крышкой и оставьте прогреваться на 15 минут. Аккуратно слейте воду из банки обратно в кастрюлю – на этой же жидкости готовится маринад. Всыпьте в воду соль, сахар и лимонную кислоту, поставьте на огонь, перемешайте до полного растворения кристаллов и доведите до бурного кипения. Залейте арбуз горячим кипящим маринадом до самого горлышка и сразу же герметично закатайте стерильной крышкой. Переверните банку вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания, прежде чем перенести на длительное хранение.