1 сентября, 13:55
Все бросились консервировать арбуз: простой рецепт, с которым точно все получится
Сочный арбуз – один из бесспорных лидеров лета. Но что мешает сохранить его вкус и на зиму?
Маринованный арбуз – это необычная, освежающая и невероятно вкусная закуска, способная удивить даже самых взыскательных гурманов за праздничным или повседневным столом. Кисло-сладкий маринад на основе лимонной кислоты, без резкого уксусного запаха, подчеркивает естественную сладость ягоды, а мякоть остается сочной, упругой и приятно хрустит, рассказывает tanya_akopyan_recepty.
Как замариновать арбуз?
- Время: 20 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– около 1,5–2 килограммов спелого плотного арбуза;
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1,2–1,5 литра кипятка для заливки.
Сохраняем вкус лета на зиму: смотрите видео
Приготовление:
- Арбуз тщательно вымойте под проточной водой, нарежьте порционными треугольниками или брусочками, которые удобно проходят через горлышко банки (кожуру можно оставить или срезать по желанию).
- Сложите кусочки арбуза в чистую сухую стерилизованную 3-литровую банку, заполняя ее до самого верха без излишнего давления.
- Залейте банку кипятком до краев, неплотно накройте крышкой и оставьте прогреваться на 15 минут.
- Аккуратно слейте воду из банки обратно в кастрюлю – на этой же жидкости готовится маринад.
- Всыпьте в воду соль, сахар и лимонную кислоту, поставьте на огонь, перемешайте до полного растворения кристаллов и доведите до бурного кипения.
- Залейте арбуз горячим кипящим маринадом до самого горлышка и сразу же герметично закатайте стерильной крышкой.
- Переверните банку вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания, прежде чем перенести на длительное хранение.