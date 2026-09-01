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1 сентября, 13:55
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Все бросились консервировать арбуз: простой рецепт, с которым точно все получится

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сочный арбуз – один из бесспорных лидеров лета. Но что мешает сохранить его вкус и на зиму?

Маринованный арбуз – это необычная, освежающая и невероятно вкусная закуска, способная удивить даже самых взыскательных гурманов за праздничным или повседневным столом. Кисло-сладкий маринад на основе лимонной кислоты, без резкого уксусного запаха, подчеркивает естественную сладость ягоды, а мякоть остается сочной, упругой и приятно хрустит, рассказывает tanya_akopyan_recepty.

Как замариновать арбуз?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты: 
– около 1,5–2 килограммов спелого плотного арбуза;
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1,2–1,5 литра кипятка для заливки.

Сохраняем вкус лета на зиму: смотрите видео

Приготовление:

  1. Арбуз тщательно вымойте под проточной водой, нарежьте порционными треугольниками или брусочками, которые удобно проходят через горлышко банки (кожуру можно оставить или срезать по желанию).
  2. Сложите кусочки арбуза в чистую сухую стерилизованную 3-литровую банку, заполняя ее до самого верха без излишнего давления.
  3. Залейте банку кипятком до краев, неплотно накройте крышкой и оставьте прогреваться на 15 минут.
  4. Аккуратно слейте воду из банки обратно в кастрюлю – на этой же жидкости готовится маринад.
  5. Всыпьте в воду соль, сахар и лимонную кислоту, поставьте на огонь, перемешайте до полного растворения кристаллов и доведите до бурного кипения.
  6. Залейте арбуз горячим кипящим маринадом до самого горлышка и сразу же герметично закатайте стерильной крышкой.
  7. Переверните банку вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания, прежде чем перенести на длительное хранение.

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