Что верующим нельзя есть после Мясопустной субботы: рецепты блюд, которые пригодятся

Мясопустная суббота - это начало подготовки к Великому посту. В этот день разрешены все блюда, но впоследствии верующих ждут определенные ограничения.

Мясопустную субботу все знают как последний этап подготовки к Великому посту. Именно с этого дня начинаются ограничения, которых верующие стараются строго придерживаться, рассказывает "Время".

Что нельзя есть после Мясопустной субботы?

Воскресенье после Мясопустной субботы – последний день, когда можно употреблять мясо. Главные ограничения начинаются с понедельника, когда наступает Сырная неделя. С этого дня мясо и мясные продукты оказываются под категорическим запретом. Из рациона полностью исключают свинину, говядину, птицу, колбасы, паштеты и любые другие мясные изделия. Именно поэтому неделя называется "Мясопустной" – от фразы "мясо пускаю", то есть оставляю.

Уже скоро от мяса придется отказаться / Фото Pixabay

Однако пока не наступил Великий пост, акцент смещается на так называемую "белую диету. Творог, сметана, сливки, кефир, молоко и йогурты разрешены без ограничений, поэтому наступает идеальное время для любимых вареников и рыбных запеканок, которые можно легко приготовить по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить вареники с картофелем и творогом?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порции: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 700 граммов муки;

– 3 грамма соли;

– 1 яйцо;

– 30 миллилитров масла;

– 310 миллилитров теплой воды;

начинка:

– 4 вареные картофелины;

– 500 граммов творога;

– соль по вкусу;

зажарка:

– 1 лук;

– 60 миллилитров масла;

– 3 грамма соли.

Приготовление:

Для приготовления теста соедините в миске муку, соль, масло и 1 яйцо. Постепенно вливая теплую воду, замесите массу сначала в посудине, а затем в течение 5 – 10 минут на столе до эластичности. Дайте тесту отдохнуть в пакете 20 минут. Для начинки смешайте картофельное пюре с творогом и солью до однородности. Отдельно поджарьте нарезанный кубиками лук на растительном масле до золотистого цвета. Разделите тесто на части, сформируйте заготовки и раскатайте круглые основы. Выложите начинку в центр и крепко соедините края. Варите вареники в подсоленном кипятке 3 – 4 минуты после всплытия на небольшом огне. Готовое блюдо подавайте горячим, щедро добавив луковую зажарку.

Как приготовить рыбную запеканку?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов минтая;

– 1200 граммов целой цветной или обычной капусты;

– 500 граммов молока;

– 100 граммов коровьих сливок;

– 40 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 150 + 50 граммов сыра чеддер;

– мускатный орех;

– соль.

Приготовление:

Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, обжарьте в нем муку до светлого цвета, после чего дайте массе немного остыть. Параллельно нагрейте молоко, соедините его со сливками и мучной смесью. Постоянно работая венчиком, доведите соус до кипения, приправьте солью, мускатным орехом и вмешайте тертый сыр до полного растворения. Цветную капусту разделите на мелкие части и проварите в подсоленном кипятке 2 – 3 минуты. В форму для запекания налейте немного сырного соуса, выложите кусочки рыбы, добавьте соль, перец и специи. Сверху разместите капусту, залейте остатками соуса и, по желанию, присыпьте дополнительным слоем сыра. Запекайте блюдо в духовке при 185 – 190 градусах в течение 20 – 25 минут. Подавайте рыбную запеканку горячей, пока соус сохраняет свою нежную текстуру.

