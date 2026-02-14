Укр Рус
14 февраля, 08:10
Что верующим нельзя есть после Мясопустной субботы: рецепты блюд, которые пригодятся

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • После Мясопустной субботы запрещено употреблять мясо, включая свинину, говядину, птицу и мясные продукты.
  • Рекомендуется употреблять молочные продукты и готовить блюда, такие как вареники с картошкой и сыром и рыбные запеканки.

Мясопустная суббота - это начало подготовки к Великому посту. В этот день разрешены все блюда, но впоследствии верующих ждут определенные ограничения.

Мясопустную субботу все знают как последний этап подготовки к Великому посту. Именно с этого дня начинаются ограничения, которых верующие стараются строго придерживаться, рассказывает "Время".

Что нельзя есть после Мясопустной субботы?

Воскресенье после Мясопустной субботы – последний день, когда можно употреблять мясо. Главные ограничения начинаются с понедельника, когда наступает Сырная неделя. С этого дня мясо и мясные продукты оказываются под категорическим запретом. Из рациона полностью исключают свинину, говядину, птицу, колбасы, паштеты и любые другие мясные изделия. Именно поэтому неделя называется "Мясопустной" – от фразы "мясо пускаю", то есть оставляю.

Уже скоро от мяса придется отказаться / Фото Pixabay

Однако пока не наступил Великий пост, акцент смещается на так называемую "белую диету. Творог, сметана, сливки, кефир, молоко и йогурты разрешены без ограничений, поэтому наступает идеальное время для любимых вареников и рыбных запеканок, которые можно легко приготовить по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить вареники с картофелем и творогом?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты: 
тесто: 
– 700 граммов муки; 
– 3 грамма соли; 
– 1 яйцо; 
– 30 миллилитров масла; 
– 310 миллилитров теплой воды;
начинка: 
– 4 вареные картофелины; 
– 500 граммов творога; 
– соль по вкусу;
зажарка:
– 1 лук; 
– 60 миллилитров масла; 
– 3 грамма соли.

Приготовление:

  1. Для приготовления теста соедините в миске муку, соль, масло и 1 яйцо. Постепенно вливая теплую воду, замесите массу сначала в посудине, а затем в течение 5 – 10 минут на столе до эластичности. Дайте тесту отдохнуть в пакете 20 минут.
  2. Для начинки смешайте картофельное пюре с творогом и солью до однородности.
  3. Отдельно поджарьте нарезанный кубиками лук на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Разделите тесто на части, сформируйте заготовки и раскатайте круглые основы.
  5. Выложите начинку в центр и крепко соедините края.
  6. Варите вареники в подсоленном кипятке 3 – 4 минуты после всплытия на небольшом огне.
  7. Готовое блюдо подавайте горячим, щедро добавив луковую зажарку.

Как приготовить рыбную запеканку?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 800 граммов минтая; 
– 1200 граммов целой цветной или обычной капусты;
– 500 граммов молока; 
– 100 граммов коровьих сливок; 
– 40 граммов пшеничной муки; 
– 50 граммов сливочного масла; 
– 150 + 50 граммов сыра чеддер; 
– мускатный орех; 
– соль.

Приготовление:

  1. Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, обжарьте в нем муку до светлого цвета, после чего дайте массе немного остыть.
  2. Параллельно нагрейте молоко, соедините его со сливками и мучной смесью.
  3. Постоянно работая венчиком, доведите соус до кипения, приправьте солью, мускатным орехом и вмешайте тертый сыр до полного растворения.
  4. Цветную капусту разделите на мелкие части и проварите в подсоленном кипятке 2 – 3 минуты.
  5. В форму для запекания налейте немного сырного соуса, выложите кусочки рыбы, добавьте соль, перец и специи.
  6. Сверху разместите капусту, залейте остатками соуса и, по желанию, присыпьте дополнительным слоем сыра.
  7. Запекайте блюдо в духовке при 185 – 190 градусах в течение 20 – 25 минут.
  8. Подавайте рыбную запеканку горячей, пока соус сохраняет свою нежную текстуру.

Что еще вкусного приготовить?