Что верующим нельзя есть после Мясопустной субботы: рецепты блюд, которые пригодятся
- После Мясопустной субботы запрещено употреблять мясо, включая свинину, говядину, птицу и мясные продукты.
- Рекомендуется употреблять молочные продукты и готовить блюда, такие как вареники с картошкой и сыром и рыбные запеканки.
Мясопустная суббота - это начало подготовки к Великому посту. В этот день разрешены все блюда, но впоследствии верующих ждут определенные ограничения.
Мясопустную субботу все знают как последний этап подготовки к Великому посту. Именно с этого дня начинаются ограничения, которых верующие стараются строго придерживаться, рассказывает "Время".
Что нельзя есть после Мясопустной субботы?
Воскресенье после Мясопустной субботы – последний день, когда можно употреблять мясо. Главные ограничения начинаются с понедельника, когда наступает Сырная неделя. С этого дня мясо и мясные продукты оказываются под категорическим запретом. Из рациона полностью исключают свинину, говядину, птицу, колбасы, паштеты и любые другие мясные изделия. Именно поэтому неделя называется "Мясопустной" – от фразы "мясо пускаю", то есть оставляю.
Уже скоро от мяса придется отказаться / Фото Pixabay
Однако пока не наступил Великий пост, акцент смещается на так называемую "белую диету. Творог, сметана, сливки, кефир, молоко и йогурты разрешены без ограничений, поэтому наступает идеальное время для любимых вареников и рыбных запеканок, которые можно легко приготовить по рецепту портала Cookpad.
Как приготовить вареники с картофелем и творогом?
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 700 граммов муки;
– 3 грамма соли;
– 1 яйцо;
– 30 миллилитров масла;
– 310 миллилитров теплой воды;
начинка:
– 4 вареные картофелины;
– 500 граммов творога;
– соль по вкусу;
зажарка:
– 1 лук;
– 60 миллилитров масла;
– 3 грамма соли.
Приготовление:
- Для приготовления теста соедините в миске муку, соль, масло и 1 яйцо. Постепенно вливая теплую воду, замесите массу сначала в посудине, а затем в течение 5 – 10 минут на столе до эластичности. Дайте тесту отдохнуть в пакете 20 минут.
- Для начинки смешайте картофельное пюре с творогом и солью до однородности.
- Отдельно поджарьте нарезанный кубиками лук на растительном масле до золотистого цвета.
- Разделите тесто на части, сформируйте заготовки и раскатайте круглые основы.
- Выложите начинку в центр и крепко соедините края.
- Варите вареники в подсоленном кипятке 3 – 4 минуты после всплытия на небольшом огне.
- Готовое блюдо подавайте горячим, щедро добавив луковую зажарку.
Как приготовить рыбную запеканку?
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 800 граммов минтая;
– 1200 граммов целой цветной или обычной капусты;
– 500 граммов молока;
– 100 граммов коровьих сливок;
– 40 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов сливочного масла;
– 150 + 50 граммов сыра чеддер;
– мускатный орех;
– соль.
Приготовление:
- Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, обжарьте в нем муку до светлого цвета, после чего дайте массе немного остыть.
- Параллельно нагрейте молоко, соедините его со сливками и мучной смесью.
- Постоянно работая венчиком, доведите соус до кипения, приправьте солью, мускатным орехом и вмешайте тертый сыр до полного растворения.
- Цветную капусту разделите на мелкие части и проварите в подсоленном кипятке 2 – 3 минуты.
- В форму для запекания налейте немного сырного соуса, выложите кусочки рыбы, добавьте соль, перец и специи.
- Сверху разместите капусту, залейте остатками соуса и, по желанию, присыпьте дополнительным слоем сыра.
- Запекайте блюдо в духовке при 185 – 190 градусах в течение 20 – 25 минут.
- Подавайте рыбную запеканку горячей, пока соус сохраняет свою нежную текстуру.
