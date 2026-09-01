Больше не покупайте на рынке: проверенный рецепт моркови по-корейски с идеальным балансом

Приготовить дома настоящую морковь по-корейски, которая ничуть не уступает той, что продается на рынке, на удивление просто. Главное – знать ключевой кулинарный прием

Весь секрет заключается не просто в смешивании ингредиентов, а в правильном заваривании сухих специй раскаленным растительным маслом. Именно этот шаг мгновенно высвобождает эфирные масла из кориандра, перца и чеснока, создавая вот тот самый фирменный пикантный аромат и глубокий вкус.

Как приготовить "фирменную" морковь по-корейски?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свежей очищенной моркови;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 6 зубчиков чеснока;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– острый перец по вкусу;

– пол чайной ложки черного перца.

Универсальная пикантная закуска / Фото Pexels

Приготовление: