Масло в воде для макарон – это вопиющая ошибка: вот что советуют повара

Масло в кастрюле с макаронами давно стало почти автоматической привычкой. Многие считают, что так паста не слипнется и не превратится в сплошной комок.

Но Serious Eats объясняет, что масло в воде почти не влияет на сам процесс варки. Оно не смешивается с водой, а остается сверху тонкой пленкой.

Как правильно варить макароны?

Пока макароны варятся, основную роль играют не несколько капель масла, а количество воды и перемешивание в начале. Именно в первые минуты крахмал на поверхности пасты наиболее липкий.

Если сразу после добавления макарон несколько раз хорошо перемешать воду, паста не склеится даже без масла. Также обратите внимание на то, что масло после сливания воды может даже помешать соусу. Если поверхность пасты становится слишком скользкой, соус хуже задерживается на макаронах и чаще просто стекает на дно тарелки.

Масло лишнее при варке пасты / Фото Pixabay

Что действительно помогает сварить хорошую пасту?

Для нормальной текстуры важнее правильно подобрать кастрюлю и не экономить воду. Макаронам нужно пространство для движения во время кипения. Если кастрюля маловата, паста быстрее слипается независимо от масла.

Еще одна важная деталь – вода после варки. Часть крахмалистой жидкости лучше оставить перед сливанием. Именно такая вода помогает соусу стать гуще и лучше обернуть пасту. Во многих итальянских рецептах это один из ключевых моментов. После варки пасту не стоит долго держать без соуса.

Лучший результат получается тогда, когда макароны сразу попадают в горячий соус и несколько минут готовятся вместе с ним. Именно так крахмал на поверхности помогает соусу "сцепиться" с пастой, а вкус становится более целостным. Поэтому масло в воде для макарон – скорее кухонная привычка, от которой точно стоит отказаться.