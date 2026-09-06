Взбили венчиком – и в духовку: пирог "10 минут", который спасает, когда гости уже звонят в дверь
Нежный абрикосовый пирог со сметанной начинкой готовится очень просто, а на столе выглядит как десерт, на приготовление которого ушло гораздо больше времени. Даже когда гости уже на пороге –, вы успеете подать этот сладкий шедевр!
Абрикосы придают этому десерту сочность и нежность, а сметанная заливка объединяет все ингредиенты в мягкую кремообразную текстуру. Попробуйте рецепт с портала "Господинька" и успейте насладиться последними дарами лета.
Как приготовить абрикосовый пирог?
- Время: 10 минут + выпекание
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 300 грамм муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 60 граммов сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 2–3 столовые ложки холодного молока;
начинка:
– 250 граммов жирной сметаны;
– 120 граммов сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 45 граммов крахмала;
– 450 граммов абрикосов;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки.
Приготовление:
- В муку натрите сливочное масло на большой терке и перетрите все руками в крошку.
- Добавьте сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, яйцо и холодное молоко.
- Быстро замесите тесто и сформируйте из него комок. Долго вымешивать не нужно.
- Выложите тесто в форму диаметром 26 сантиметров и высотой бортика 4 сантиметра. Прижмите его руками и сформируйте бортики.
- Для начинки смешайте сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и крахмал. Перемешайте венчиком до однородности.
- Вылейте начинку в форму на тесто.
- Нарежьте абрикосы кубиками и выложите их поверх начинки.
- Посыпьте пирог кокосовой стружкой.
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 50 – 55 минут при температуре 180 градусов.