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6 сентября, 18:22
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Взбили венчиком – и в духовку: пирог "10 минут", который спасает, когда гости уже звонят в дверь

Лилия Имбировская-Сиваковская

Нежный абрикосовый пирог со сметанной начинкой готовится очень просто, а на столе выглядит как десерт, на приготовление которого ушло гораздо больше времени. Даже когда гости уже на пороге –, вы успеете подать этот сладкий шедевр!

Абрикосы придают этому десерту сочность и нежность, а сметанная заливка объединяет все ингредиенты в мягкую кремообразную текстуру. Попробуйте рецепт с портала "Господинька" и успейте насладиться последними дарами лета.

Как приготовить абрикосовый пирог?

  • Время: 10 минут + выпекание
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
тесто: 
– 300 грамм муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 60 граммов сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 2–3 столовые ложки холодного молока;
начинка: 
– 250 граммов жирной сметаны;
– 120 граммов сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 45 граммов крахмала;
– 450 граммов абрикосов;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки. 
 

Приготовление:

  1. В муку натрите сливочное масло на большой терке и перетрите все руками в крошку.
  2. Добавьте сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, яйцо и холодное молоко.
  3. Быстро замесите тесто и сформируйте из него комок. Долго вымешивать не нужно.
  4. Выложите тесто в форму диаметром 26 сантиметров и высотой бортика 4 сантиметра. Прижмите его руками и сформируйте бортики.
  5. Для начинки смешайте сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и крахмал. Перемешайте венчиком до однородности.
  6. Вылейте начинку в форму на тесто.
  7. Нарежьте абрикосы кубиками и выложите их поверх начинки.
  8. Посыпьте пирог кокосовой стружкой.
  9. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 50 – 55 минут при температуре 180 градусов.