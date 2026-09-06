Взбили венчиком – и в духовку: пирог "10 минут", который спасает, когда гости уже звонят в дверь

Нежный абрикосовый пирог со сметанной начинкой готовится очень просто, а на столе выглядит как десерт, на приготовление которого ушло гораздо больше времени. Даже когда гости уже на пороге –, вы успеете подать этот сладкий шедевр!

Абрикосы придают этому десерту сочность и нежность, а сметанная заливка объединяет все ингредиенты в мягкую кремообразную текстуру. Попробуйте рецепт с портала "Господинька" и успейте насладиться последними дарами лета. Как приготовить абрикосовый пирог? Время : 10 минут + выпекание

: 10 минут + выпекание Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 300 грамм муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 60 граммов сахара;

– половина чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– 2–3 столовые ложки холодного молока;

начинка:

– 250 граммов жирной сметаны;

– 120 граммов сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 45 граммов крахмала;

– 450 граммов абрикосов;

– 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление: В муку натрите сливочное масло на большой терке и перетрите все руками в крошку. Добавьте сахар, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, яйцо и холодное молоко. Быстро замесите тесто и сформируйте из него комок. Долго вымешивать не нужно. Выложите тесто в форму диаметром 26 сантиметров и высотой бортика 4 сантиметра. Прижмите его руками и сформируйте бортики. Для начинки смешайте сметану, сахар, ванильный сахар, яйца и крахмал. Перемешайте венчиком до однородности. Вылейте начинку в форму на тесто. Нарежьте абрикосы кубиками и выложите их поверх начинки. Посыпьте пирог кокосовой стружкой. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 50 – 55 минут при температуре 180 градусов.