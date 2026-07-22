Соус, благодаря которому еда в ресторанах кажется вкуснее: простой рецепт на основе кефира

Нежный, слегка пикантный и очень простой в приготовлении кефирный соус может заменить магазинный майонез и придать блюдам ресторанный вкус.

Иногда именно соус делает обычные макароны, салат или кусок мяса намного вкуснее. Кефир в этом рецепте служит не только основой, но и источником мягкой кислинки, благодаря которой соус получается легким и сбалансированным.

Что нужно для соуса?

Время: 35 минут

35 минут Порций: не указано

Ингредиенты:

– 1 стакан кефира (3% или любой жирности);

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 1/2 небольшой красной луковицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка прованских трав.

Приготовление:

В кастрюле смешайте кефир, сахар, соль и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. На мелкой терке натрите красный лук и добавьте в кефирную основу. Влейте лимонный сок, добавьте горчицу и прованские травы. Еще раз перемешайте. Поставьте кастрюлю на самый маленький огонь и постоянно помешивайте соус лопаткой. Когда появятся первые пузырьки, сразу снимите соус с плиты. Перелейте горячий соус в чистую баночку, дайте ему остыть, а затем поставьте в холодильник примерно на 30 минут. После остывания соус загустеет и станет еще нежнее. Его можно подавать к салатам, макаронам, мясным блюдам или использовать вместо майонеза.

Обратите внимание! Соус нельзя перегревать или доводить до сильного кипения – так он потеряет нежную консистенцию. В холодильнике он хранится примерно неделю, если баночка плотно закрыта.