В разы вкуснее бульона: как приготовить нежный крем-суп из кукурузы

Сезонная кукуруза создана не только для того, чтобы варить ее початками и щедро посыпать солью.

Настоящее кулинарное чудо происходит тогда, когда ее сочные, сладковатые зерна попадают в горячую кастрюлю вместе со сливочным маслом, нежным луком-пореем и насыщенным бульоном. Этот крем-суп получается невероятно бархатистым, солнечно-золотистым и густым, а кусочки нежной копченой курицы придают ему глубину и выразительный дымный привкус.

Достаточно лишь отщипнуть первую ложку – и нежное сочетание плавленного сливочного сыра и сладкой кукурузы окутывает чистым гастрономическим теплом.

Как приготовить крем-суп из кукурузы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

для бульона:

– 2 средних куриных голени;

– 1 луковица;

– 2 – 3 лавровых листа;

– соль и перец по вкусу;

– 2,5 литра воды;

густая суповая основа:

– 300 граммов кукурузы;

– 200 граммов сливочного сыра;

– 250 граммов копченого куриного филе или окорочка;

– 5 картофелин;

– 1 стебель лука-порея;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 50 граммов сливочного масла;

– свежая зелень для подачи.

Приготовление: