Больше никаких банальных закусок: хрустящий и нежный салат с курицей на каждый день и праздник
Когда хочется приготовить по-настоящему нежную, сытную, но в то же время свежую закуску, это сочетание ингредиентов становится идеальным выбором. Здесь нет сложных или специфических продуктов: волокнистое мягкое куриное филе, хрустящий сочный огурец, вареные яйца и сливочный сыр создают безупречную гармонию.
Однако главный кулинарный секрет этого салата кроется в луке. Предварительное маринование в кисло-сладком растворе полностью избавляет его от горечи и резкого запаха, превращая в звонкий пикантный акцент, который и делает все блюдо незабываемым, рассказывает "Господинька".
Как приготовить салат с курицей и маринованным луком?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 половинки куриного филе (отварные или запеченные со специями);
– 4 яйца, сваренных вкрутую;
– 1 свежий огурец;
– 100 грамм твердого сыра;
– 1 пучок зеленого лука;
– 3–4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу;
для маринованного лука:
– 1 луковица;
– 150 миллилитров теплой воды;
– 3–4 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– половина чайной ложки соли.
Приготовление:
- Сначала приготовьте маринованный лук, чтобы он успел настояться.
- Репчатый лук нарежьте тонкими четвертькольцами или небольшими кубиками и переложите в миску.
- Добавьте соль, сахар, влейте уксус и воду, хорошо перемешайте до растворения кристаллов и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
- После этого откиньте лук на сито и слегка отожмите руками, чтобы удалить лишнюю жидкость.
- Отварное в подсоленной воде или запеченное куриное филе разберите руками на волокна или нарежьте аккуратными кубиками.
- Сваренные вкрутую яйца и свежий огурец нарежьте небольшими кубиками одинакового размера, а твердый сыр натрите на средней или большой терке.
- Зеленый лук мелко нарежьте ножом.
- В глубокой салатнице смешайте куриное мясо, огурец, яйца, натертый сыр, зеленый лук и отжатый маринованный лук.
- Добавьте свежемолотый черный перец, щепотку соли, учитывая соленость сыра и майонеза, и заправьте соусом.
- Аккуратно перемешайте салат лопаткой, чтобы не повредить сочные кусочки огурца, и дайте постоять в холодильнике буквально двадцать минут, чтобы вкусы соединились.
- Подавайте салат охлажденным в красивой стеклянной салатнице или выложите порционно с помощью кулинарного кольца, украсив верх тонкими ломтиками огурца и щепоткой свежей зелени.