Эти пикантные огурчики станут лучшим дополнением ваших зимних трапез. А с любимой картошечкой они на вкус просто неповторимы!

Рецептов аппетитных огурчиков на зиму есть множество, но с горчицей и кетчупом они получаются просто непревзойденными. 24 Канал советует каждому в этом убедиться с рецептом портала Cookpad.

Как заготовить огурчики с горчицей?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 3 килограмма огурцов;

– 500 граммов кетчупа;

– 200 граммов дижонской горчицы;

– 200 миллилитров рафинированного масла;

– 1 столовая ложка соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 80 миллилитров уксуса;

– 10 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Огурцы хорошо промойте, залейте холодной водой и оставьте на два часа. Затем срежьте кончики с обеих сторон. Большие огурцы разрежьте вдоль на четыре части, а тонкие – на две. В кастрюле соедините кетчуп, горчицу, масло, соль и сахар. Тщательно перемешайте, поставьте на плиту, доведите до кипения и проварите несколько минут. Добавьте огурцы, размешайте и дождитесь закипания. Затем всыпьте измельченный чеснок и влейте уксус. Варите еще около 10 минут, постоянно помешивая. Огурцы должны стать более светлыми. Готовые огурцы разложите в стерилизованные банки, залейте горячим соусом и закатайте крышками. Накройте банки полотенцем и оставьте до полного остывания. После этого перенесите в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

